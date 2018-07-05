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​Великолепная восьмерка
Аскар Бейсенбаев

Швеция и Англия стали двумя последними сборными, которые пробились в следующую стадию турнира, обыграв, соответственно, команды Швейцарии и Колумбии.

Скандинавам очень непросто пришлось в борьбе с «гвардией Папы Римского». Более того, в этой игре альпийцы порой смотрелись гораздо лучше «Тре Крунур», не раз угрожая воротам соперников. И все же удача оказалась на стороне шведов, которые забили победный гол на 78-й минуте благодаря хавбеку Эмилю Форсбергу. При этом мяч залетел в ворота рикошетом от швейцарца Мануэля Аконджи.

Можно сказать, что повезло и родоначальникам футбола. Англичане явно не ожидали такой страстной игры от колумбийцев.

Автором первого гола на 57-й минуте стал капитан «Трех львов» Харри Кейн, реализовавший пенальти. Счет 1:0 в пользу «островитян» не изменился вплоть до окончания основного времени, но вот в дополнительные минуты, а именно на

93-й, южноамериканцы все же смог­ли сравнять счет благодаря точному удару головой Йерри Мина.

Затем, естественно, были назначены дополнительные 30 минут, которые не принесли успеха ни одной из сторон, что в свою очередь привело к серии пенальти.

Первые две попытки у обеих сторон были реализованы, а вот в третьей по очереди промахнулись Матеус Урибе и Джордан Хендерсон. Решающей стала четвертая попытка. В ней свой удар смазал «кофейщик» Карлос Бакка, а вот у англичан точно пробил Эрик Дайер.

Итак, в борьбе за главный трофей мундиаля осталось всего 8 команд. Франция и Уругвай сыграют 6 июля (начало – в 20.00 по времени Астаны), 7-го встретятся Швеция и Англия (в 20.00), а также Бразилия и Бельгия (в 24.00). 8 июля ровно в полночь на стадион выйдут национальные коман­ды России и Хорватии.

В 1/4 ЧМ-2018 победитель матча Франция – Уругвай встретится с сильнейшим в паре Бразилия – Бельгия, а победитель встречи Швеция – Англия сыграет с сильнейшим в игре Россия – Хорватия. Полуфинальные матчи пройдут 10 и 11 июля, игра за 3-е место – 14 июля, а финал – 15 июля.

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