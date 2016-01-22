​Великолепные ахалтекинцы

Еще два года назад на ферме в селе Керейт Тюлькубасского района было 45 породистых лошадей. Теперь их почти триста. За это время красавцы-кони уже показали себя на нескольких выставках. Золотисто-гнедой жеребец Арзгир стал чемпионом России по классическому конному спорту. Под стать ему и кобыла Амалия, дочка Арзгира, которую ведущие специалисты Международной ассоциации ахалтекинского конезаводства признали лучшей лошадью.

Ведущие специалисты этой авторитетной организации впервые побывали по приглашению руководства компании на ферме ТОО «Аксанат-Инжиниринг» два года назад. Хозяева конефермы продемонстрировали молодняк, появившийся на свет в предгорье Тянь-Шаня. Гости высоко оценили достижения тюлькубасского конезавода в разведении верховой породы лошадей. С тех пор предприятие динамично развивается и даже обзавелось собственным комплексом с крытым манежем для занятий конным спортом. Его также используют для подготовки лошадей в дождливое время года.

– По зоотехническим меркам мы молодое хозяйство, – рассказывает главный зоотехник ТОО «Аксанат Инжиниринг» Галина Славская. – Несмотря на это, мы уже успели побывать на престижных соревнованиях и показать себя с очень хорошей стороны. Наши питомцы, например, недавно принимали участие в чемпионате «Звезда Туркестана», с которого вернулись победителями, взяв второе и третье места. Мы активно занимаемся племенной работой по разведению дорогих верховых пород лошадей.

Каждая лошадь этого хозяйства имеет богатую родословную. Все они прибыли сюда из России и стоят очень дорого. Конечно, купить такого скакуна далеко не каждому по карману. Именно поэтому хозяйство занимается также прокатом животных. В хозяйстве готовы принять на довольствие лошадей, находящихся в чьей-либо собственности, обеспечив необходимый уход и тренировки, если хозяин в силу определенных причин не может обеспечить все это самостоятельно.

В планах хозяйства на ближайшую перспективу значится открытие при конезаводе секции конного спорта для ребят-подростков. Примечательно, что занятия в ней будут бесплатными. Таким способом владельцы компании хотят развивать конный спорт и популяризировать его в южном регионе. Сейчас ведутся переговоры с тренерами, которые будут заниматься с подростками, обучая их верховой езде.

Помимо верховых пород. ТОО «Аксанат Инжиниринг» разводит и лошадей мясного направления типа джабе и кушумских. Из 283 чистокровных животных, содержащихся сейчас в хозяйстве, больше половины – мясных пород, которые пополняют подворья и фермерские хозяйства местных жителей. Для тюлькубассцев занятие коневодством – привычное дело и они охотно приобретают породистых лошадей для улучшения своих табунов.