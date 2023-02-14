Великолепный результат

Вслед за женской национальной командой Казахстана по боксу, которая триумфально выступила на турнире «Золотой пояс» в Марракеше (Марокко), завоевав сразу десять медалей – пять золотых, две серебряные и три бронзовые, своим мастерством, но уже в Венгрии­ блеснула и мужская команда.

Наши боксеры выиграли в Дебрецене девять медалей – шесть золотых и три бронзовые, что принесло им первое общекомандное место. Второе место в медальном зачете заняла сборная Украины – у нее десять медалей: три золотые, три серебряные и четыре бронзовые. Третьей стала команда Германии – семь медалей: два «золота», два «серебра», три «бронзы». Кстати, наши принципиальные друзья-соперники – файтеры из Узбекистана­ оказались на этом турнире четвертыми, взяв одно «золото», два «серебра» и три «бронзы».

Итак, о результатах наших спортсменов. В весовой категории до 48 кг Темиртас Жусупов единогласным решением судей победил кыргыза Асылбека Аманкул уулу. В весе до 57 кг Серик Темиржанов был сильнее бельгийца Василе Устуроя. В весе до 60 кг Саматали Тольтаев без проблем одолел австралийца Фреда Дззива. В весе до 67 кг Дулат Бекбауов получил «золото» без боя, на который его соперник украинец Ярослав Михалушко не вышел. В весе до 75 кг Аятулла Такижанов раздельным решением судей нанес поражение другому украинцу – Ивану Папакину. А в весе до 92 кг Айбек Оралбай был назван победителем турнира, так как на решающий бой не вышел англичанин Патрик Браун.

Еще три казахстанских боксера – Дамир Абдикадыр (в весе до 51 кг), Дау­лет Молдашев (до 54 кг) и Ермахан Жакпеков (до 71 кг) стали бронзовыми призерами турнира.