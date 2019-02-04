​Великолепный результат

Очередной матч регулярного чемпионата международной Единой лиги ВТБ чемпион Казахстана провел на выезде, выступив более чем достойно.

Свое преимущество представители казахстанского клуба начали показывать с первых же минут, закончив первую десятиминутку с преимуществом в 5 очков, – 14:19. Во второй четверти «Автодор» сумел отыграть отставание (20:14) и даже вышел вперед с общим счетом 34:33. Но после большого перерыва, получив дополнительные наставления от тренера, «Астана» резко прибавила и просто «смела» соперника с площадки, выиграв этот отрезок – 31:14.

Здесь главную роль сыграли точные дальние броски наших Джей Джей О’Брайена и Рустама Ергали, которых соперники просто не могли перекрыть. В заключительном игровом отрезке казахстанцы, продолжая действовать в атакующей манере, обыграли своих визави со счетом 24:16 и поставили окончательную точку в матче, оформив итоговую разгромную победу – 88:64.

Главным героем встречи стал наш форвард Кеннет Хортон, который набрал за игру 20 очков, оформив при этом еще 7 подборов, а также 4 перехвата.

По словам главного тренера «Астаны» Эмиля Райковича, это был важный матч для казахстанцев, потому что хозяева площадки были нашими ближайшими соседями по турнирной таблице и прямыми конкурентами в борьбе за плей-офф.

– Мы серьезно готовились к этой игре и ожидали очень сложного матча – таким он и получился. Очень доволен своими игроками. Тем, как они защищались и как действовали, особенно в третьей десятиминутке. Теперь нам важно взять эту очень важную победу за основу для нашей уверенности в своих силах и продолжать прогрессировать, – подчеркнул он в послематчевой пресс-конференции.

Следующий матч Единой лиги ВТБ «Астана» проведет дома: 12 февраля столичные баскетболисты будут принимать на своем паркете новичков лиги – польский баскетбольный клуб «Зелена Гура».