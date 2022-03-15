Знаменитый португальский футболист побил мировой рекорд по числу голов в профессиональной карьере.

Сегодня стартуют последние поединки 1⁄8 финала Лиги чемпио­нов УЕФА, которые определят еще четыре лучшие команды Старого Света, которые далее поведут борьбу за самый престижный трофей европейского континента. Ну а на минувшей неделе уже стали известны имена первого квартета финалистов.

Итак, мюнхенская «Бавария» на своем поле разгромила австрийский «Ред Булл Зальцбург» со счетом 7:1 и по сумме двух матчей (первая игра закончилась вничью – 1:1) вышла в 1⁄4 финала. Кстати, в составе победителей хет-трик оформил поляк Роберт Левандовски, а дубль на счету именитого немца Томаса Мюллера.

Наряду с баварцами далее прошли английский «Ливерпуль», дважды одолевший италь­янский «Интер» со счетом 2:0 и 1:0, а также еще один британский клуб «Манчестер Сити», который дома сыграл вничью с португальским «Спортингом» (0:0), а неделей ранее разгромил их со счетом 5:0.

Но самый повышенный интерес, конечно же, вызвал поединок в Мадриде, где «Реал» на знаменитом стадионе «Сантьяго Бернабеу» принимал, вероятно, самый дорогой клуб мира – парижский ПСЖ, где сейчас одно­временно выступают такие мегафутболисты современности, как аргентинец Лионель Месси, бразилец Неймар, француз Килиан Мбаппе (который, кстати, говорят, скоро перейдет в стан именно мадридцев). И поединок получился поистине невероятным. На 39-й минуте Мбаппе с передачи Неймара открыл счет и удвоил преимущество своего клуба по сумме двух матчей (в первом поединке парижане победили со счетом 1:0), но вскоре это все пошло прахом. Ведь своих соотечественников можно сказать «похоронил» игрок сборной Франции Карим Бензема, который ответил тремя голами подряд (на 61-й, 76-й и 78-й минутах) и отправил ПСЖ в глубокий «нокаут».

Что касается двух других межклубных европейских турниров – Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА, то мы на них обзор в этот раз делать не будем, так как основные поединки пройдут на этой неделе, и по их результатам станет понятно, кто же прошел дальше. В связи с этим перейдем сразу к ­топ-5 национальных чемпионатов Старого Света.

По традиции начнем с лучшего первенства не только Европы, но и, пожалуй, всего мира – английской Премьер-лиги. И здесь самой яркой звездой стал форвард «Манчестер Юнайтед» – португалец Криштиану Роналду, который побил мировой рекорд по числу голов в профессиональной карьере. Роналду в матче 29-го тура АПЛ против лондонского «Тоттенхэма» (встреча завершилась со счетом 3:2) оформил хет-трик. Таким образом, на его счету теперь стало 807 мячей в карьере (692 – за клубы, 115 – за национальную команду). Криштиану превзошел австрийского и чехословацкого форварда Йозефа Бицана, забившего 805 голов за карьеру. Достижение Бицана подтверждено многими статис­тическими ресурсами, в том числе Международной федерацией футбола (ФИФА) и Фондом спортивной статистики (RSSSF).

Кстати, фанаты могут спросить: а как же легендарный Пеле? Все дело в том, что великий бразилец, может, и забил в своей карье­ре больше 1 000 голов, но, к сожалению, не все они подтверж­дены документально.

Кстати, «Манчестер Юнайтед» сейчас располагается лишь на пятом месте в АПЛ. А возглавляет гонку лидеров другой клуб из Манчестера – «Манчестер Сити», который вчера вечером должен был выступить в Лондоне против «Кристал Пэлас». На счету «шейхов» из Манчестера сейчас 69 очков. На втором месте в Премьер-лиге идет «Ливерпуль», в субботу на выезде обыгравший «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0) и набравший 66 баллов, а замыкает тройку лидеров лондонский «Челси» с 59 очками, который в воскресенье на своем поле был сильнее «Ньюкасла Юнайтед» из города Ньюкасл-апон-Тайн.

В Испании лидер первенства мадридский «Реал», который имеет на своем счету 63 заветных балла, вчера вечером на своем поле принимал «Мальорку». А вот идущая с 56 очками на втором месте «Севилья» в воскресенье побывала в столице, где сыграла вничью с «Райо Вальекано» – 1:1. Третье и четвертое места в чемпионате делят между собой «Барселона» и мадридский «Атлетико», у которых по 51 очку. Каталонцы в воскресенье дома разгромили «Осасуну» из Памплоны – 4:0, а «Атлетико» в пятницу дома обыг­рал «Кадис» – 1:0.

В Италии первое место с 63 набранными очками удерживает «Милан», в субботу дома одолевший «Эмполи» (1:0). На второй строчке с 60 баллами расположился неа­политанский «Наполи», в воскресенье обыгравший на выезде «Верону» (2:1), а на треть­ей с 59 очками расположился миланский «Интер», который в последний день недели в Турине сыграл вничью с «Торино» – 1:1.

В Германии лидер первенства «Бавария» из Мюнхена набрала 60 очков после субботней выездной ничьей с «Хоффенхаймом» из Зинсхайма – 1:1. Вслед за баварцами с 53 баллами идет дортмундская «Боруссия», в воскресенье дома отпраздновавшая победу над «Арминией» из Билефельда со счетом 1:0. Замыкает тройку лидеров с 45 очками «Байер» из Леверкузена, который в последний день недели на своем поле неожиданно проиграл «Кёльну» (0:1).

И, наконец, французское первенство. Здесь единоличный лидер – все тот же парижский ПСЖ, который в воскресенье дома хоть и разгромил «Бордо» и набрал в чемпионате 65 очков, но был освистан своими болельщиками за провал в Лиге чемпио­нов. Второе и третье места с 50 баллами делят «Марсель» и «Ницца». Марсельцы в воскресенье на выезде разгромили «Брест» – 4:1, а футболисты из курортного города в субботу сыграли вничью в Монпелье с одноименным клубом – 0:0.