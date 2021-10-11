Великолепный Йони!

Напомним, что в первом поединке очередной домашней серии казах­станский клуб одолел действующего победителя международного первенства Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» со счетом 1:0, а уже в следующем скрес­тил клюшки с двукратным обладателем Кубка Гагарина, питерским СКА.

Конечно же, фаворитом на «Барыс Арене» считались «армейцы» с берегов Невы, которые относятся к одним из сильнейших клубов лиги, причем не только по финансовым возможнос­тям, но и в первую очередь по своему составу. Успехи данного российского клуба в последних сезонах не остались незамеченными как у руководства города, так и у спонсоров, а также местных болельщиков. Все это привело к тому, что в Санкт-Петербурге сейчас идет настоящий хоккейный бум, а уже к 2023 году здесь появится крупнейшая ледовая арена в мире (она превзойдет даже канадский «Белл-центр» вместимостью

21 288, который находится в Монреале) на 22 тыс. зрителей, которая в этот же год примет и первенство планеты.

Тем приятнее была победа над такой командой, с которой «Барыс» не может потягаться экономически, но зато может доставить неприятности в игровых компонентах.

Первая шайба в ворота гостей залетела на 13-й минуте, которую забросил вернувшийся к нам из казанского «Ак барса» канадский легионер Мэтт Фрэттин. Спустя еще две минуты результативную атаку провел и форвард сборной Казахстана Никита Михайлис. А точку в поединке поставил на 59-й минуте наш шведский легионер Олле Альсинг.

Но главным героем поединка уже второй матч подряд становится уже один из старожилов нашей команды финский вратарь Йони Ортио, который вновь не пропустил ни одного броска соперника. Напомним, что в игре против омских «ястребов» Йони отразил 28 бросков, а в поединке со СКА «засушил» 24 попытки взятия наших ворот. Вчера вечером казахстанские «барсы» принимали «белых барсов» из столицы Татарстана, и мы надеемся, что Ортио удивил своей игрой и казанцев.

После победы над клубом из Санкт-Петербурга «Барыс» с 14 набранными очками взобрался уже на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Кстати, если взять сводную таблицу всей КХЛ, то команда из Казахстана занимает на сегодняшний день 14-ю позицию из 24 участвующих в чемпионате команд.