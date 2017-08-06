Велогонка с участием школьников Казахстана и Узбекистана стартовала в ВКО

Традиционная многодневная велосипедная гонка "Школьник Казахстана-2017" с участием команд из регионов Казахстана и Узбекистана стартовала в Восточном Казахстане, сообщает sports.kz
.
"Многодневное соревнование "Школьник Казахстана-2017" – важное и интересное событие. Такие мероприятия помогают молодому поколению быть сильными и здоровыми. Надо сказать, я тоже неоднократно участвовал в этих соревнованиях и сейчас с удовольствием вместе с ребятами проехал. Очень рад, что здесь участвует и команда из Узбекистана. В свою очередь, хочу пожелать всем велосипедистам успехов", – отметил аким ВКО Даниал Ахметов.
Старт гонке был дан в 1970 году. Инициатором школьных соревнований был Александр Антышев, заслуженный тренер и учитель Казахстана. В 1999 году велогонка, которая проводилась в Алматы, оказалась на пороге закрытия и тогда Антышев обратился к заместителю Премьер-министра Казахстана, президенту федерации велоспорта Даниалу Ахметову с просьбой возродить велогонку "Школьник Казахстана" и предложил несколько областей, рассказали в пресс-службе акимата ВКО.
Выбрали Восточный Казахстан, так как именно здесь трассы имеют равнинные и горные участки, а рельефы схожи с престижнейшими в мире многодневками Вуэльта Испании, Тур де Франс, Джиро д’Италия. Школу своих первых победных стартов в этих соревнованиях прошли олимпийский чемпион Александр Винокуров, чемпион мира на треке Алексей Лялько, отмечается в информации.
На территории Восточного Казахстана велогонка проводится уже в 17-й раз. За всю историю соревнования в ней приняло участие более 6 700 спортсменов.
Гонка завершится 13 августа.