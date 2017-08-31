Спорт

Велогонка "Тур Алматы-2017" впервые пройдет в два дня и финиширует на Медео

С 30 сентября по 1 октября 2017 года уже в пятый раз пройдет международная профессиональная шоссейная велогонка "Тур Алматы". В этом году гонка обрела статус многодневной шоссейной велогонки, согласно регламенту Международного союза велосипедистов (UCI), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на организаторов.

"Тур Алматы" был образован в 2013 году и первоначально имел статус однодневной велогонки категории "1.2", что не допускало к ее участию профессиональные команды. Однако уже спустя год первая международная профессиональная велогонка "Тур Алматы" была обозначена категорией "1.1" согласно градации UCI, что повысило уровень участвующих в гонке команд.

"Четыре года мы упорно работали над организацией "Тура Алматы" при поддержке акимата города, управления спорта Алматы, за что выражаю отдельную благодарность этим организациям – вместе мы создавали качественный международный спортивный проект. Прошлогодняя версия велогонки прошла на довольно высоком уровне, и, оценивая масштабы мероприятия и уровень организации, мы задумались о повышении статуса. Такая инициатива была и в прошлом году, но реализовать ее смогли только сейчас. Я считаю, что это довольно символично, что именно пятая, юбилейная гонка выросла в своем статусе. Для Алматы, как города с очень развитой велосипедной культурой и сообществом, это событие станет вдвойне знаменательным", – комментирует вице-президент Казахстанской федерации велоспорта Аманбек Кульчиков.

Также он отметил, что повышение статуса однодневной международной гонки – это долгий и непростой процесс, рассмотрение которого может занимать и несколько десятков лет.

"Мы не раз подавались критике из-за того, что наш маршрут не менялся на протяжении всех четырех лет, но люди, которые разбираются в велоспорте, знают, что гонка такого класса, как "Тур Алматы", не "вырастает" за 2-3 года – на это можно потратить и десятки лет. Мы получили статус многодневной профессиональной шоссейной велогонки спустя 4 года ее существования, и это говорит о том, что Международный союз велосипедистов высоко оценивает наше движение в велоспорте. В Казахстане имеется единственная в Азии профессиональная велокоманда, мы участвуем в мировых гранд-турах, а внутри страны развиваем велосипедную культуру и спортивную доступность в целом – все это в купе дало нам такой прорыв", – заключил вице-президент.

"Тур Алматы-2017" пройдет в два этапа. Если в предыдущие годы международная велогонка проходила по формату "критериум", когда участники стартуют и финишируют в одном и том же месте, многократно пересекая кольцевой маршрут, то в этом году гонщикам предстоит преодолеть направление от старта к финишу, расстояние между которыми разделено более чем сотней километров городских дорог. Примечателен тот факт, что соревновательная трасса "Тура Алматы-2017" представит собой разную ландшафтную поверхность: основная часть велогонки пройдет на асфальтированных улицах Алматы, а финальный отрезок гонки придется на горную местность, территорию высокогорного катка "Медео", что даст возможность горнякам ощутить свою "стихию".

Первый этап стартует у здания КБТУ– участникам предстоит преодолеть "городской круг" по улицам Толе би, Фурманова, Сатпаева, Байзакова, Абая и Желтоксан. Финиш первого этапа расположится на территории "Алматы Арены". Второй этап велогонки стартует у здания "Халык Арены" и продлится вдоль круга "ВОАД-аль-Фараби" с финальным отрезком от Парка Первого Президента до ВСК "Медео", где участников будет ожидать финишная точка.

Согласно регламенту UCI, в международной профессиональной шоссейной велогонке могут принимать участие профессиональные команды, проконтинентальные команды, континентальные команды, а также национальные сборные. Казахстанская профессиональная команда Astana Pro Team традиционно выступит на "Туре Алматы". Полный список команд-участниц будет известен позже.

Велогонка будет транслироваться на канале Eurosport – финальный отрезок, финиш и церемония награждения будут показаны в прямом эфире.

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