Спорт
Велогонка "Тур Алматы" может изменить статус 
Ерзат Сергазин
В Алматы 4 октября пройдет третья по счету велогонка "Тур Алматы", на которой выступят титулованные велосипедисты, защищающие цвета известных в мире команд, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил в интервью газете "Казахстанская правда" генеральный директор компании "Спортивные технологии Казахстана" Арнур Ибраев, являющийся одним из главных организаторов "Тура Алматы", в ближайшем будущем "однодневка" может стать гонкой более престижного класса, где медали будут разыгрывать уже в течение двух дней.

"Этот вопрос уже неоднократно обсуждался. Все возможности для дальнейшего расширения гонки есть. Алматы обладает всей необходимой инфраструктурой для этого. Мы готовы организовать и двухдневную велогонку, предварительные переговоры уже ведутся", – отметил Ибраев.

Также он подчеркнул, что "Тур Алматы" уже второй год как повысил свою классность с 1.2 на 1.1. "Это произошло с одобрения Международного союза велосипедистов (UCI), чьи специалисты уже после пилотного проекта дали высокую оценку и организации наших состязаний, и трассам, и гостеприимству алматинцев. Второй немаловажный момент – мы совместно с акиматом Алматы и Федерацией велосипедного спорта РК каждый раз стараемся чем-то существенным обогатить "Тур Алматы", сделать четырехчасовое пребывание болельщиков в зоне старта более интересным, познавательным. Сейчас готовится расширенная шоу-программа с выступлением звезд казахстанской эстрады, различными конкурсами и викторинами", – сказал Арнур Ибраев.

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