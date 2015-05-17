Велогонщик "Астаны" выиграл 9-й этап "Джиро д'Италия"

Велогонщик казахстанской команды "Астана" итальянец Паоло Тиралонго стал победителем девятого этапа Гранд-тура — супермногодневки "Джиро д'Италия", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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Гонщики проехали 215 км по среднегорью с двумя вершинами второй категории и одной вершиной первой. Тиралонго показал время 5 ч 50 мин. и 31 сек. Вторым финишировал голландец Стивен Круйсвейк из команды LottoNL-Jumbo, проигравший победителю 21 сек. Замкнул тройку немец Зимон Гешке из Giant-Alpecin с отставанием "+23".
В первой десятке финишировал еще один представитель "Астаны" Фабио Ару, проигравший своему напарнику 56 сек. Более чем на минуту Тиралонго уступил другой гонщик казахстанской команды Микель Ланда, ставший 13-м.
Капитан велокоманды Tinkoff-Saxo испанец Альберто Контадор, показавший на этапе 11-й результат, сохранил розовую майку лидера в генеральной классификации "Джиро д'Италия". При этом Фабио Ару, идущий вторым, сократил до трех секунд отставание от Контадора. В десятку также входят еще два представителя "Астаны": Микель Ланда – четвертый (+46) и Дарио Катальдо – пятый (+1,16).
Добавим, что в свои 37 лет и 313 дней Паоло Тиралонго является самым возрастным гонщиком, выигравшим этап на протяжении всей истории "Джиро д'Италия".