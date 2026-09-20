Велогонщик Луценко принес Казахстану второе золото Азиады

Алексей Луценко завоевал вторую золотую медаль сборной Казахстана в первый соревновательный день XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой Минтуризма и спорта

Фото: Аян Толеген

Представитель национальной команды Казахстана стал победителем индивидуальной гонки с раздельным стартом по велоспорту на шоссе среди мужчин.



Для Алексея Луценко нынешние Азиатские игры стали четвертыми в карьере, а завоеванное золото — уже пятым на главном континентальном старте.



Результаты соревнований:



🥇🥇🇰🇿 Алексей Луценко - 41:24.05

🥈🇯🇵 Шунсук Имамура - 42:58.04

🥉🇲🇳 Сайнбаяр Джамбальямц - 42:58.06



Ранее наш соотечественник также становился чемпионом Азиатских игр в 2014, 2018 и 2023 годах.

Отметим, с 1994 года, когда сборная Казахстана впервые приняла участие в Азиатских играх, пятикратным чемпионом летних Азиатских игр ранее становился только каноист Константин Негодяев - в 1994 и 1998 годах.



Алексей Луценко также является чемпионом Азии 2017 года и чемпионом мира среди спортсменов до 23 лет 2012 года.

Напомним, сегодня утром велогонщица Рината Султанова завоевала первую золотую медаль для Казахстана на XX летних Азиатских игр в индивидуальной гонке по велоспорту на шоссе среди женщин, которые проходят в Аичи–Нагое с 19 сентября по 4 октября 2026 года.