Велогонщица Султанова принесла Казахстану первое золото Азиады

Спорт

Казахстанская велогонщица Рината Султанова завоевала золотую медаль XX летних Азиатских игр в индивидуальной гонке по велоспорту на шоссе среди женщин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой Минтуризма и спорта

Фото: Аян Толеген

Итоги соревнований:

🥇 1-е место - 🇰🇿 Рината Султанова - 36:23.72
🥈 2-е место - 🇨🇳 Чжан Хао - 36:28.40
🥉 3-е место - 🇰🇷 Син Джиын - 36:56.14

Для Ринаты Султановой это вторая по счету Азиада. На предыдущих Играх в Ханчжоу она завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

В последние годы совместно с профильной федерацией особое внимание уделяется подготовке спортсменов к крупнейшим международным стартам, участию в чемпионатах Азии и других значимых соревнованиях. Полученный на таких стартах опыт позволяет планомерно подводить спортсменов к главным турнирам сезона.

Сегодня велосипедный спорт на шоссе культивируется в 9 регионах Казахстана. Развитие региональной системы подготовки, работа федерации и тренерского состава, а также формирование спортивного резерва создают основу для дальнейшего укрепления позиций казахстанского велоспорта на международной арене.

#Япония #золото #велоспорт #Азиада

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Велогонщица Султанова принесла Казахстану первое золото Азиады
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