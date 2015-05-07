Веломаршем отметили алматинцы День защитника Отечества

В рамках празднования Дня защитника Отечества и в преддверии Дня Победы в Алматы состоялся велопробег, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Как сообщается, в веломарше приняли участие аким Алматы Ахметжан Есимов, представители велосообществ, студенты вузов, а также все желающие горожане.
На финише победителям были вручены призы и подарки, участников гонки поздравил аким города Ахметжан Есимов и игроки алматинского футзального клуба "Кайрат" – двукратные обладатели кубка УЕФА.
"Сегодня в велопробеге к Дню Победы приняло участие большое количество любителей велосипедного спорта. Этим молодежь отдает дань уважения старшим поколениям – отцам и дедам, которые защищали нас и одержали великую Победу в той страшной войне. Сегодня с нами рядом триумфаторы европейских футбольных арен, которые в день выборов Президента в финальном матче обыграли именитых соперников из Барселоны. После победы команда привезла в Алматы настоящий кубок УЕФА", – сказал Ахметжан Есимов.
Всего в велопробеге приняли участие более трех тысяч человек и, как показывает статистика, число участников городских велопробегов с каждым разом увеличивается. В завершение были разыграны футбольные мячи и шарфы, подписанные игроками АФК "Кайрат". А также были награждены представители вузов, победившие в конкурсе "Студенческая весна-2015". По итогам конкурса первое общекомандное место заняли Казахский Государственный женский педагогический университет и Казахский Национальный технический университет, второе место – Казахский Национальный педагогический университет им. Абая, тройку призеров замкнул Казахский Национальный аграрный университет.
Кроме того, награждены призеры военно-спортивной игры "Ұлан" среди учащихся школ Алматы. Команда средней школы № 189, занявшая первое место, будет представлять город на республиканском финале, который пройдет с 28 мая по 1 июня в Караганде. Всем победителям вручены кубки и памятные призы.
Мероприятие продолжилось праздничной концертной программой.