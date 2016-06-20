​Велопатруль на дорогах

Праздничный подарок городской полицейской службе сделали также ТОО «Энергоуправление» и ТОО «Техцентр Аверс», выделив пять комплектов компьютеров. А аким города Кайрат Нукенов, поздравляя полицейских с праздником, вручил им ключи от автомашины ВАЗ-2121.

В завершение мероприятия ряд сотрудников за добросовестное исполнение служебных обязанностей, обеспечение общественного порядка, активную жизненную позицию были поощрены почетными грамотами и благодарственными письмами от акима города и маслихата.