​Велосезон открыт

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Михаил Тё
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На протяжении четырех дней звания победителей на разных дистанциях оспаривали 165 спортсменов из 12 областей республики, а также Астаны и Алматы.

Для популяризации велоспорта гонка «критериум» проводилась по центральным улицам Тараза. Участникам предстояло преодолеть дистан­цию 40 км. С самого начала вперед вырвался Тарас Воропаев, представлявший Северо-Казахстанскую область. На протяжении всего состязания он держался особняком и финишировал первым с 21 очком в активе. За ним по пятам следовал его земляк Вадим Галеев, опередивший жамбыл­ца Нурболата Кулимбетова.

В женском составе самой быстрой и выносливой оказалась Наталья Соковнина из Восточного Казахстана. Второй пересекла финишную черту карагандинка Жанерке Санакбаева. Замкнула тройку призеров Фаина Потапова, представлявшая Алматинскую область.

В индивидуальной гонке среди мужчин на 25 км особо отличился Степан Астафьев из Северного Казахстана, занявший верхнюю ступень пьедестала. Спортсмены из Алматинской области Юрий Натаров и Владимир Цой оказались на втором и третьем местах. Девушки проехали дистанцию 20 км. Лучшей среди них вновь оказалась Наталья Соковнина, оставившая за плечами призеров второй и третьей степеней из Алматинской области Марину Курносову и Фаину Потапову.

В третий соревновательный день велогонщикам предстояло испытать себя в командной гонке на 50 км. И в этой дисциплине сильнейшими оказались северяне. Золотых медалей удостоены Степан Астафьев, Тарас Воропаев, Никита Соколов и Кайрат Хадылбек. Следом расположилась команда из Алматинской области в составе Юрия Натарова, Виктора Окишева, Владимира Цоя и Игоря Чжана. Третьими в заезде финишировали столичные спортсмены Никита Клеванов, Иван Зайцев, Максим Сатликов и Вадим Пронский.

Среди женских команд на дистанции 25 км не было равных девушкам из Алматинской области Марине Курносовой и Екатерине Юрайтис, которые оставили позади своих соотечественниц Татьяну Генелеву и Фаину Потапову, ставших обладательницами «серебра». В тройке призеров оказались также кызылординки Жануя Сеитова и Виктория Пастарнак.

Завершающим этапом многодневной гонки стали групповые состязания на 120 км. Награду высшего достоинства завоевал жамбылец Динмухамед Улысбаев. Григорий Штейн из Алматы и Александр Овсянников из Северо-Казахстанской области заняли соответственно второе и третье места.

В общем зачете сильнейшими признаны представители Северного Казахстана, завоевавшие три золотые, серебряную и бронзовую медали. С двумя наградами высшей пробы на вторую степень поднялись велогонщики из Восточно-Казахстанской области. Команда Алматинской области расположилась на третьей строчке турнирной таблицы. В ее копилке оказались одна золотая, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Подводя итоги чемпионата, президент Казахстанской федерации велосипедного спорта Дархан Калетаев отметил, что ежегодные соревнования в Таразе традиционно проведены на высоком уровне. Все гонки прошли в упорной борьбе. Кроме того, он подчеркнул, что в последние годы федерация уделяет большое внимание развитию женского велоспорта, поэтому не скрывал радости, что среди велогонщиков, принявших участие в зимнем чемпионате, количество девушек заметно увеличилось.

Надо сказать, что на соревнованиях не обошлось без казусов. Многие участники гонки не завершили заезды, а за отсутствие необходимых атрибутов и нарушения некоторые спортсмены и тренеры получили предупреждения и даже штрафы.

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