Велосипед подвел, а полицейские выручили

Петербургский пенсионер, бывший школьный учитель Дмитрий Козинцев давно увлекается велотуризмом. Однажды он даже проехал на велосипеде от Выборга до Владивостока. На этот раз отправился из Санкт-Петербурга в Омск, выбрав маршрут через Мамлютку, Петропавловск и Булаево.

На заключительном этапе, после 24 дней странствия, велосипед сломался, а путешественнику понадобился незапланированный ночлег. В телефонной книжке Дмитрий нашел контакт казах­станского любителя велоспорта, с которым когда-то общался в Интернете. Турист не подозревал, что его интернет-знакомый служит в полиции.

Сотрудники управления полиции Петропавловска не оставили путешественника в затруднительном положении. Организовали ночлег и отремонтировали велосипед. Исполняющий обязанности начальника городского управления майор полиции Адильбек Жарасов встретился с гостем, расспросил о дороге и подарил на память игрушечную копию патрульного автомобиля. Дмитрий Козинцев тепло поблагодарил полицейских за помощь и радушное гостеприимство.

– Доброжелательность казахстанской полиции поразила меня, – признался путешественник.

Через два дня Дмитрий благополучно доб­рался до Омска, откуда отправился домой уже по железной дороге.