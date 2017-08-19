Велосипед погибшего гонщика "Астаны" продадут на благотворительном аукционе

Велосипед погибшего участника команды Astana Pro Team Микеле Скарпони продадут на благотворительном аукционе ежегодного велопробега Charity Tour de Burabay. Об этом на специальной пресс-конференции рассказал Олимпийский чемпион 2012 года Александр Винокуров, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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"Мы потеряли нашего легендарного велогонщика Микеле Скарпони, который неоднократно поддерживал Charity Tour de Burabay. Поэтому мы решили выставить его вещи на аукционе. Одним из лотов станет велосипед Микеле Скарпони. Он относился ко всем детям с душой, неоднократно посещал детский дом, который находится возле Астаны, дарил подарки", - рассказал известный спортсмен.
Также Винокуров добавил, что лотами для благотворительного аукциона от столичной велокоманды станет победная майка чемпиона Италии-2017 и лидера команды Фабио Ару, а также трехдневная поездка в Испанию совместно с Astana Pro Team на финальные этапы гранд-тура "Вуэльта-2017".
Напомним, что 37-летний Скарпони трагически погиб 22 апреля этого года. Он выехал на обычную ежедневную тренировку на велосипеде и был сбит фургоном, водитель которого не заметил гонщика "Астаны".