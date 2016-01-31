Велосипед с мотором найден на чемпионате мира по велокроссу

Спорт
962
Фото: hibiny.com
Международный союз велосипедистов (UCI) расследует обвинения в том, что на чемпионате мира по велокроссу, проходившем в Бельгии, был обнаружен велосипед с мотором, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ng.ru.

Как уточняется, чемпионат проводился в возрастной категории до 23 лет.

В заявлении UCI говорится, что велосипед принадлежал бельгийской гонщице Фемке ван ден Дриссе.

"Если обвинения будут подтверждены, то велосипед с мотором станет первым известным случаем "технического допинга" в данном виде спорта. Велосипедистке в таком случае грозит дисквалификация минимум на полгода и штраф от 18 тыс. до 180 тыс. евро", – отмечается в сообщении.

Популярное

Все
Сто спасенных жизней
Объединить усилия
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Время людей труда
Первый тур Премьер-лиги посетили 42 353 зрителя
Особому городу – особый статус
Представлен проект визит-центра в урочище Бозжыра
В Алматы прошел очередной этап Кубка мира по фристайлу
Волонтеры поддержали ветеранов
В столице готовятся к паводковому периоду
Как избавиться от долгов и открыть свой бизнес
Права инвесторов защищает государство
Казахстан и Марокко расширяют взаимодействие
Дороги дружбы
Чтобы техника вовремя вышла на поля
До новой школы
Оштрафованы за продажу насвая
Выигран малый чемпионат мира
Картофельный хлеб
Независимость, свобода, суверенитет
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Как молодой алматинец поехал покорять Америку
Что написано пером
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Совбез ООН принял американскую резолюцию по Украине
Разрешить продажу пива на АЗС предлагают в Казахстане
Топливо, энергия и карбонизация
«Кайрат» в третий раз стал обладателем Суперкубка Казахстана
Мопеды: теперь только по правилам
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Молодые ученые на особом счету
Ситуация может повториться
В ожидании рекордного подъема воды
Практически каждая пятая покупка сегодня совершается онлайн
Возврат к историческому времени
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре

Читайте также

Казахстанские борцы завоевали восемь медалей на турнире в А…
Конькобежец Евгений Кошкин завоевал золото этапа Кубка мира
Виктор Друзин одержал победу на этапе Кубка мира по артисти…
Эдуард Ким завоевал «серебро» на этапе Кубка мира по артист…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]