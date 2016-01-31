Велосипед с мотором найден на чемпионате мира по велокроссу

Международный союз велосипедистов (UCI) расследует обвинения в том, что на чемпионате мира по велокроссу, проходившем в Бельгии, был обнаружен велосипед с мотором, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ng.ru
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Как уточняется, чемпионат проводился в возрастной категории до 23 лет.
В заявлении UCI говорится, что велосипед принадлежал бельгийской гонщице Фемке ван ден Дриссе.
"Если обвинения будут подтверждены, то велосипед с мотором станет первым известным случаем "технического допинга" в данном виде спорта. Велосипедистке в таком случае грозит дисквалификация минимум на полгода и штраф от 18 тыс. до 180 тыс. евро", – отмечается в сообщении.