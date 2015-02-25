Общество Велосипедисты просят изменить ПДД РК Ксения Воронина

Сегодня, 25 февраля, инициативная группа "Вело-Алматы" направила открытое коллективное предложение на имя министра внутренних дел Республики Казахстан Калмуханбета Касымова касательно изменений в Правила дорожного движения. Письмо поддержали более 100 алматинцев. А также инициативу алматинцев поддержали велосипедисты Астаны, Караганды и Актау, которые направили аналогичные письма в Правительство, сообщает Kazpravda.kz.



Напомним, что с 7 января 2015 года в Казахстане вступили в силу новые Правила дорожного движения (ПДД). По сравнению со старыми в новую версию правил были внесены некоторые существенные изменения касательно передвижения на велосипедах.



"Во-первых, это – вопрос, касающийся перевозки пассажиров на велосипеде. В соответствии с новыми правилами водителям велосипеда запрещается перевозить пассажиров. При этом старые ПДД предусматривали возможность перевозить на велосипеде детей до 7 лет. В настоящее время правительства многих стран направляют массу усилий на популяризацию велосипеда как вида транспорта. В последнее время передвижение на велосипеде становится всё более и более популярным и в Казахстане. Общественная польза велосипеда как транспортного средства очевидна – он экономичен, способствует ведению здорового образа жизни и сокращает отрицательное воздействие на окружающую среду. Многие казахстанские семьи, даже имеющие автомобиль, предпочитают использовать велосипед, оборудованный специальными креслами, для перевозки детей в детские сады или для прогулок на свежем воздухе. Новые Правила дорожного движения поставили многих родителей перед выбором: лишить детей радости от поездок на велосипеде или заведомо стать нарушителями ПДД. В связи с этим мы предлагаем восстановить старую формулировку в правилах – "Водителям велосипеда запрещается перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет, на дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками", – пояснил представитель инициативной группы "Вело-Алматы" Виталий Дядчев.



Второй вопрос письма коснулся минимального возраста для передвижения по проезжей части дороги на велосипеде. Представители велосообщества указывают на то, что в новой версии правил был исключен минимальный возраст, с которого разрешается передвигаться по проезжей части дороги на велосипеде.



"Ранее, в старых ПДД было указано, что "управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет". В новой версии ПДД данная норма была, видимо, по недоразумению, исключена. Таким образом, в настоящее время ПДД позволяют передвигаться по проезжей части дорог велосипедистам любого возраста, в том числе детям до 14 лет, что недопустимо в наших условиях", – отмечает Дядчев.



Третий вопрос касается передвижения на велосипеде по тротуарам. В настоящее время ППД запрещают передвижение на велосипеде по тротуару. Для создания условий для безопасного передвижения детей на велосипедах в письме предложено рассмотреть возможность разрешения движения по тротуарам велосипедистов в возрасте до 16 лет, при условии, что это не создает помех пешеходам.



"Необходимо иметь в виду, что в странах, как ближнего, так и дальнего зарубежья, в том числе в Российской Федерации и Республике Беларусь, детям разрешено передвигаться на велосипедах по тротуарам", – сказал Виталий Дядчев.



Также велосипедисты просят внести понятие "велопешеходной дорожки", которое отсутствует в правилах.



"Между тем велопешеходные дорожки широко распространены в мире, обозначаются специальным знаком и закреплены в Правилах дорожного движения, в частности, Российской Федерации. Более того, в Алматы на проспекте Абая в 2010 году была построена именно велопешеходная дорожка с обозначением соответствующим знаком. Соответственно, было предложено ввести в ПДД понятие велопешеходной дорожки и соответствующего знака", – говорится в письме.



"Мы убеждены, что внесение вышеуказанных изменений позволит усовершенствовать Правила дорожного движения в части безопасного передвижения на велосипедах и создаст условия для дальнейшей популяризации велосипеда в качестве транспортного средства в Казахстане", – сказал Виталий Дядчев.



