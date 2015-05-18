Велосоревнования для детей от 2 до 7 лет пройдут в Алматы

В Алматы 7 июня пройдут VII детские велосоревнования, в которых примут участие велосипедисты в возрасте от 2 до 7 лет. Заезды состоятся на территории стадиона спортивно-тренировочного комплекса Фонда Первого Президента РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на инициативную группу "Вело-Алматы
".
"Уникальность этой гонки заключается в том, что ее участниками являются совсем маленькие дети, в том числе 2–4 лет. Во время соревнований пройдут веселые конкурсы и выставка детских рисунков на тему "Велосипед и экология". Планируется, что в соревнованиях примет участие порядка 200 детей", – рассказали организаторы.
Оргкомитет подчеркивает, что в этих соревнованиях главное – участие.
"Это мероприятие больше чем гонка – это настоящее семейное торжество и детский праздник. Организаторы стремятся нацелить малышей на спортивные достижения, отвлечь от телевизора и компьютерных игр, привить настоящий интерес к активному, здоровому образу жизни, а внимание их родителей – к решению экологических проблем", – подчеркивают в "Вело-Алматы".