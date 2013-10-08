Велоспорту – большую дорогу

Об этом на церемонии открытия уникальных и ставших историческими состязаний говорили аким города Ахметжан Есимов, председатель Агентства РК по делам спорта и физической культуры Ерлан Кожагапанов, экс-президент Международного союза велосипедистов (UCI) Пэт Маккуэйд и генеральный менеджер казахстанской Astana Pro Team, олимпийский чемпион Лондона Александр Винокуров.

К дебюту под эгидой UCI в Алматы шла интенсивная подготовка. Еще несколько дней назад на площади возле бизнес-центра «Нурлы Тау» были разбиты шатры для команд-участниц и технических служб гонки, установлены огромные телевизионные экраны, по всей трассе вывешены баннеры и флаги с эмблемой «Тура Алматы». Пресс-конференция за два дня до старта и аккредитация журналистов в отеле, где поселились гонщики, хорошая рекламная кампания в газетах и на телевидении...

Город ждал велосипедистов, и они приехали. Кто-то для того, чтобы в прекрасных погодных условиях и на новых для себя трассах попрощаться с вышедшим на финишную прямую напряженным сезоном, другие – чтобы во весь голос заявить о собственных персонах.

Честно говоря, алматинцы ожидали увидеть на своих трассах ну если не Альберто Контадора, то хотя бы асов из других выдающихся команд. Но это было изначально невозможно, потому что «Тур Алматы», во-первых, пилотный проект велосипедного Казахстана, во-вторых, о его проведении организаторы – акимат города, Федерация велоспорта РК и компания «Спортивные технологии Казахстана» – договорились уже после того, как спортивный календарь UCI на 2013 год оказался сверстан. И вообще начинать всегда надо с малого: пусть к нам на разведку приедут велосипедные боссы, спортсмены, менеджеры, пусть к гонке присмотрятся спонсоры.

А пока в Алматы собрались три профессиональные континентальные команды (итальянская Bardiani Valvole, американская Team Novo Nordick и польская CCC Polsat Polkowice), 12 континентальных дружин, три национальные сборные, одна региональная команда и один клуб.

Дополнить коллективный портрет участников могут два любопытных факта. Team Novo Nordick – единственная в мире команда, в которой выступают исключительно гонщики с диагнозом «диабет типа 1», то есть исключительно мужественные спортсмены, бросившие вызов коварной болезни. Vino 4-ever – это клуб, основанный Александром Винокуровым в нынешнем году, в нем начали выступать молодые перспективные гонщики.

О трассе много говорилось накануне соревнований. Участники проехали ее в ознакомительном порядке, асфальт и профиль дистанции всем понравились. Так и сказали – асфальт велосипедный. Как не вспомнить в этой связи, что именно здесь, на проспекте Аль-Фараби, алматинцы уже пять лет устраивают традиционные велопробеги, гоняют со своим акимом по несколько раз за сезон. Еще бы не накатать дистанцию для первого профессионального тура! Впрочем, и восточная объездная дорога, включенная в маршрут, – тоже идеальное место для проведения гонок.

Некоторой неожиданностью для зрителей было сокращение дистанции со 186 км до 155. «Тур Алматы» был запланирован к показу в прямом эфире телеканала «Евроспорт», но по времени трансляции как раз последний круг длиной 31 км не вмещался в сетку вещания. Дистанцию сократили, что в столь жаркую, поистине летнюю погоду пришлось весьма кстати.

И вот старт. Уже на первых километрах участники выстроились в длинную и пеструю линию, намечая дальнейшие тактические действия в пользу своих лидеров. Перехватив у железной ограды Александра Винокурова, журналисты забросали его вопросами относительно сегодняшних планов «Астаны». И наш прославленный спортсмен не стал скрывать: сборная Казахстана и континентальная «Астана» делают ставку на сохранившего хорошую спортивную форму Максима Иглинского, недавно на чемпионате мира во Флоренции занявшего высокое восьмое место.

Памятуя же о том, что в серьезном отрыве от пелотона вместе с Иглинским и еще несколькими гонщиками ехал наш сильный спринтер Алексей Луценко, Винокуров выразил уверенность, что главный приз на «Туре Алматы» достанется кому-то из сборной Казахстана.

Так оно и случилось. Километров за 13 до финиша Максим Иглинский пулей вылетел из группы отрыва, создал неплохой временной запас и закончил гонку в гордом одиночестве. Победитель получил 15 тыс. евро призовых. Второе место занял итальянец Сонни Колбрелли из Bardiani Valvole, третьим медалистом стал Руслан Тлеубаев из сборной Казахстана. В десятку сильнейших вошли еще три казахстанских гонщика – Бахтияр Кожатаев (4-е место), Дмитрий Груздев (7-е) и Жандос Бижигитов (9-е).

Не остался без награды и Алексей Луценко, признанный лучшим спринтером дня.

– Очень рад, что одержал победу, – сказал после пьедестала Максим Иглинский. – Гонка сложилась точно по нашему плану, мы и задумывали уехать в отрыв. По пути следования очень помогали болельщики – простые алматинцы. Трасса довольно сложная, но я готовился к этому. Особенно тяжело было, когда один пустился в отрыв: одному всегда сложно ехать против ветра, здесь я уже боролся сам с собой. Сезон для меня окончен, теперь буду отдыхать и готовиться к следующему.

–«Тур Алматы» – не разовая гонка, надеюсь, она станет ежегодной, – подвел итоги Александр Винокуров. – И будет не однодневной, а, допустим, двухдневной: в субботу – один старт, в воскресенье – второй. Сначала можно поехать, к примеру, в Капшагай, потом – на Шымбулак. В прошлый раз, когда мы после «Джиро д’Италия» приезжали в Алматы с Винченцо Нибали, он, очарованный нашими горами в районе Шымбулака, сказал: «Слушайте, да тут можно и «Джиро» проводить!». И он прав.

Если со временем повысится статус «Тура Алматы», то ведущие гонщики будут приезжать к нам не как на экскурсию, а за высокими результатами и своими очками. Главное было начать, а затем можно двигаться вперед, от однодневной до многодневных гонок. Сегодня нас с успешным дебютом поздравляли многие зарубежные специалисты, которым понравились и наши широкие дороги, и сам город, и организация тура, и погода, и гостеприимство людей. Это был очень хороший первый шаг.

Юрий ЛИФИНЦЕВ