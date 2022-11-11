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Президент , Международное сотрудничество , Политика

Венчурный фонд и Совет тюркских зеленых финансов предложил учредить президент РК

Президент Казахстана выдвинул ряд инициатив на саммите Организации тюркских государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Выступая перед коллегами, Касым-Жомарт Токаев отметил, что «наши государства связывают Запад и Восток, Север и Юг». Поэтому в нынешний переходный период очень важное значение приобретает повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей.

«Ярким примером может служить Транскаспийский международный транспортный маршрут, пролегающий через территории трех братских государств – Казахстана, Азербайджана, Турции. Поэтому мы считаем приоритетным развитие транспортно-логистической отрасли. На ее развитие Казахстан только за последние 15 лет направил 35 миллиардов долларов. Наша страна заинтересована в диверсификации транспортных маршрутов и развитии логистики. На эти цели до 2025 года планируется привлечь еще 20 миллиардов долларов инвестиций», - сообщил Токаев.

Он отметил также важное значение развития внутренних транспортно-транзитных коридоров между тюркскими государствами.

«Пользуясь случаем, хотел бы обратить ваше внимание на это направление.  Целесообразным видится дальнейшее расширение наших транзитных и экспортных возможностей. Прежде всего, необходима модернизация пограничных пунктов пропуска. Также следует принять необходимые меры для развития альтернативных маршрутов железнодорожного и автомобильного сообщения», - обратился к коллегам Токаев.

Высказался президент РК и о необходимости сформировать «цифровую транспортную систему», которая оптимизирует процедуру оформления грузов, обеспечит оперативный обмен транспортной документацией и предоставит дополнительные возможности для выхода на международный рынок»

«Приглашаю вас к активному сотрудничеству в ІТ-сфере. В нынешних геополитических условиях страны все больше изолируются друг от друга в технологическом плане. Поэтому следует уделить самое пристальное внимание новейшим разработкам тюркских стран в ІТ-сфере, что будет способствовать нашему цифровому развитию», - сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев предложил создать Центр цифровизации Организации тюркских государств на базе международного технопарка Astana Hub. Эта структура позволит разрабатывать цифровые решения, столь необходимые для торговли, транспорта, использования водных ресурсов, информационной безопасности и других важных отраслей.

«Для эффективной реализации этой инициативы предлагаю учредить Венчурный фонд тюркских стран, который будет привлекать инвестиции в важные стартап-проекты», - продолжил Токаев.

В своем выступлении казахстанский лидер остановился и на развитии зеленой экономики.

«Изменение климата породило множество глобальных проблем, что, безусловно, вызывает огромную тревогу мирового сообщества. Экологические последствия этого явления сдерживают и прогресс наших стран.

Только за последние семь лет мировые страны потратили свыше 2,5 триллиона долларов на «зеленые» облигации. Для расширения рынка капитала в этой отрасли предлагаю создать Совет тюркских зеленых финансов, который можно открыть на базе Центра зеленых финансов Международного финансового центра «Астана» с учетом его опыта и авторитета среди крупнейших мировых компаний. К тому же на МФЦА можно возложить обязанности Секретариата данного Совета», - предложил президент Казахстана.

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