Венесуэла станет для Казахстана важным партнером в Латинской Америке

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Казахстан рассматривает Венесуэлу в качестве важного и перспективного партнера в Латинской Америке. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РК Ерлан Идрисов в ходе переговоров с министром народной власти по международным отношениям Боливарианской Республики Венесуэла Дельси Родригес, передает корреспондент Kazpravda.kz.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Венесуэлой в сфере экономики, торговли, инвестиций, энергетики, а также взаимодействия в рамках международных организаций.
"Сегодня мы с большим удовольствием принимаем госпожу Родригес, совершающую первый визит министра иностранных дел Венесуэлы в Казахстан. Мы новые партнеры, поэтому мы наметили планы по углублению наших отношений и с этой целью подписали меморандум о политических консультациях между двумя странами. Казахстан и Венесуэла активно взаимодействуют в многостороннем формате, в частности мы благодарны Венесуэле за поддержку кандидатуры Казахстана в Совбез ООН на 2017–2018 годы и за поддержку нашей кандидатуры для проведения выставки "ЭКСПО-2017", – сообщил Ерлан Идрисов.
Министр проинформировал, что Казахстан также поддержал Венесуэлу и ее членство в Совете Безопасности и поздравил их со вступлением в должность постоянного члена этой организации с января 2015 года.
"Казахстан и Венесуэла являются сторонниками интеграционных подходов. Венесуэла – активный участник многих интеграционных площадок Латинской Америки. Как вы знаете, Казахстан является активным участником интеграционных объединений на пространстве Евразии. Это является дополнительным фактором для возможности углубления нашего экономического и инвестиционного взаимодействия. Казахстан и Венесуэла являются нефтегазодобывающими странами, Венесуэла также является членом ОПЕК. Министра иностранных дел сопровождает в этой поездке министр нефти, и у нас запланированы переговоры в Министерстве энергетики", – проинформировал Ерлан Идрисов.
Глава внешнеполитического ведомства также сообщил, что в рамках визита госпожи Дельси Родригес запланирована встреча с Премьер-Министром Казахстана Каримом Масимовым, что также является важным аспектом двустороннего взаимодействия.
В свою очередь Дельси Родригес поблагодарила Казахстан за поддержку членства Венесуэлы в ООН в качестве постоянного члена Совета Безопасности.
"Мы всегда будем говорить об углублении нашего сотрудничества в разных сферах экономики и политики. Данный визит дает импульс для этого. Позвольте передать вам тепло наших сердец из Венесуэлы и другого континента для того, чтобы вы также почувствовали, что мы вас горячо поддерживаем и рады устанавливать с вами хорошее сотрудничество. Мы готовы подписать необходимые документы для нашего сотрудничества в разных областях. Желаю нам хорошей продуктивной работы", – сообщила Дельси Родригес.