Венеция в Мактаарале

Статьи
572
Любовь Доброта, Южно-Казахстанская область
Ситуацию усугубило и резкое повышение уровня грунтовых вод. Больше других пострадал поселок Атакент. В результате обильных осадков произошло смывание почвы на хлопковом поле, расположенном вблизи этого населенного пункта. 58 дворов вдоль улиц Кажымукана, С. Муканова, С. Сейфуллина оказались залитыми водой.

Мактааральским районным акиматом создан специальный штаб по предупреждению чрезвычайной ситуации, работы по откачке воды из подворий ведутся круглосуточно. Их ход контролирует заместитель акима ЮКО Жакип Бокенбаев. В результате оперативно проведенных аварийно-спасательных работ удалось избежать разрушения подтопленных строений. Уровень воды в затопленных подворьях снижен, ведется работа по очистке территории. Для откачки влаги привлечены около 80 человек, в том числе из акимата района и местной полицейской службы, б5 единиц техники, 9 мотопомп.­ Подключились к работе и местные жители.

Атакент стал не единственным населенным пунктом, превратившимся на время в Венецию. В результате выпавших обильных осадков локальные подтопления отмечены в Шымкенте, Туркестане, а также в Мактааральском, Сарыагашском, Сайрамском, Байдибекском, Ордабасинском, Шардаринском и Казыгуртском районах.

На заседании областной комиссии по ЧС аким области Жансеит Туймебаев поручил вести ежедневный мониторинг ситуации на реках и водохранилищах. В случае чрезвычайных ситуаций ответственные лица обязаны предоставлять оперативную информацию в аппарат акима области и в департамент по чрезвычайным ситуациям, обеспечить сохранность безо­пасного режима заполнения водохранилищ, проверить все имеющиеся защитные дамбы, провести информационно-разъяснительную работу среди населения, в экстренном порядке очистить каналы и русла рек.

Популярное

Все
Антикор вступился за аграриев Карагандинской области, которые по вине чиновников чуть не лишились льготного дизтоплива
4-5 мая в столице пройдет финал турнира по робототехнике Robotek Grand Tournament 2023
В Уральске разгорается очередной строительный скандал. Пока – между госорганами, подписавшими разрешения на строительство жилой девятиэтажки в промзоне в 15 метрах от железнодорожного полотна
Врачи настоятельно рекомендуют не пропустить момент появления эпилепсии, особенно у детей, которые относятся к группе риска
60% выпускников вузов работают в Казахстане не по специальности
Тятя, тятя, наши сети превратятся в… мертвеца!
Технический аудит тепловых сетей в Павлодаре показал, что износ коммуникаций в городе приближается к 90%
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Единовременную социальную помощь в размере 360 МРП в Шымкенте получат три участника Великой Отечественной войны
«Вложись, построй, а мы тебя снесем...»
Непростой путь науки
Элемент везения, или Снова человеческий фактор?
Распоряжение Главы государства
Не ручейки – реки молочные
Бег со смыслом
Свое спортивное дело
Нуклеины для буренки
Полиция расследует гибель студента и 6-классницы в ВКО
На основе взаимного уважения и взаимовыгодного партнерства
Невозможное возможно
Пять новаций Социального кодекса
Четверых граждан Китая сняли с авиарейса в Алматы
Объявлены даты ЕНТ-2023
9,5 млн тенге осталась должна банкам казахстанка после звонка незнакомца
8-летний ребенок, играясь, выпрыгнул из окна 5-го этажа в Текели
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
С молчаливого согласия Кудебаева в ДП массово применялись пытки во время январских событий – Генпрокуратура
Кошанов: Важно усилить продовольственную безопасность на пространстве ТюркПА
Арсенал оружия обнаружили у подозреваемого в хулиганстве алматинца
Совещание по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави провел госсоветник
Половина медучреждений в Туркестанской области находится в ветхом состоянии
Грибникам налог прописан
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
Наркоделец-универсал: подозреваемого в производстве и продаже наркотиков задержали в Алматы
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане

Читайте также

Главная ценность – жизнь человека
На основе взаимного уважения и взаимовыгодного партнерства
Не ручейки – реки молочные
Свое спортивное дело

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]