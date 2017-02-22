Венеция в Мактаарале Статьи 572 Любовь Доброта, Южно-Казахстанская область

Ситуацию усугубило и резкое повышение уровня грунтовых вод. Больше других пострадал поселок Атакент. В результате обильных осадков произошло смывание почвы на хлопковом поле, расположенном вблизи этого населенного пункта. 58 дворов вдоль улиц Кажымукана, С. Муканова, С. Сейфуллина оказались залитыми водой.



Мактааральским районным акиматом создан специальный штаб по предупреждению чрезвычайной ситуации, работы по откачке воды из подворий ведутся круглосуточно. Их ход контролирует заместитель акима ЮКО Жакип Бокенбаев. В результате оперативно проведенных аварийно-спасательных работ удалось избежать разрушения подтопленных строений. Уровень воды в затопленных подворьях снижен, ведется работа по очистке территории. Для откачки влаги привлечены около 80 человек, в том числе из акимата района и местной полицейской службы, б5 единиц техники, 9 мотопомп.­ Подключились к работе и местные жители.



Атакент стал не единственным населенным пунктом, превратившимся на время в Венецию. В результате выпавших обильных осадков локальные подтопления отмечены в Шымкенте, Туркестане, а также в Мактааральском, Сарыагашском, Сайрамском, Байдибекском, Ордабасинском, Шардаринском и Казыгуртском районах.



На заседании областной комиссии по ЧС аким области Жансеит Туймебаев поручил вести ежедневный мониторинг ситуации на реках и водохранилищах. В случае чрезвычайных ситуаций ответственные лица обязаны предоставлять оперативную информацию в аппарат акима области и в департамент по чрезвычайным ситуациям, обеспечить сохранность безо­пасного режима заполнения водохранилищ, проверить все имеющиеся защитные дамбы, провести информационно-разъяснительную работу среди населения, в экстренном порядке очистить каналы и русла рек.



