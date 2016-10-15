Венгерские специалисты приступили к реконструкции облика Кейки батыра

Культура
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Жания Уранкаева
В Будапешт доставлены останки черепа Кейки батыра. Содействие Центральному государственному музею (ЦГМ) Республики Казахстан в этом вопросе оказало Посольства РК в Венгрии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

"В ходе встречи в Музее естественных наук Венгрии директор ЦГМ Нурсан Алимбай передал генеральному директору Золтару Коршошу останки черепа для проведения анализа ДНК и восстановления облика Кейки батыра. Работами по реконструкции займется руководитель антропологического отдела музея Агнеш Куштар", – сообщили в МИДе.

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Нурсан Алимбай отметил, что останки черепа предводителя повстанческой армии национального освободительного движения 1916 года Кейки батыра спустя 93 года были возвращены на родину и восстановление его облика является важным историческим событием для всего Казахстана.

В свою очередь венгерские специалисты поблагодарили казахстанскую сторону за оказанную честь и заверили, что проведут качественную работу с использованием современных технологий.

Отметим, что Музею естественных наук Венгрии в этом году исполнилось 214 лет. В нем хранятся около 10 миллионов экспонатов. При этом антропологическим отделом музея проведены более 70 работ по лицевой реконструкции, в том числе и облика Абулхаир хана.

Напомним, что процесс возвращения останков Кенесары Касымова и Кейки батыра сопровождали переговоры на высоком уровне. Экс-Премьер Казахстана, а ныне глава КНБ, Карим Масимов обращался к Премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой вернуть останки черепа легендарного казахского батыра на историческую родину.

После этих слов замдиректора Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Ефим Резван, где и хранился череп батыра, пообещал, что никак не будет препятствовать возвращению исторической ценности в Казахстан

6 октября останки черепа легендарного предводителя повстанческой армии казахов вернули на Родину. 

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