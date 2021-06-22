Венгрия первой из стран ЕС признала паспорта вакцинации Казахстана
В Министерстве внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии состоялась встреча Посла Казахстана Жанибека Абдрашова с заместителем государственного секретаря Андрашом Барани, в ходе которой стороны обменялись вербальными нотами о взаимном признании сертификатов/паспортов вакцинации между двумя странами, сообщает Kazpravda.kz.
"Наличие сертификатов иммунизации гарантирует въезд в Казахстан и Венгрию граждан обеих стран без ограничительных мер (ПЦР тест и карантин), направленных на предотвращение распространения вируса Covid-19", - отметили в пресс-службе Посольства РК в Венгрии.
Взаимное признание является одним из первых шагов по открытию границ и возобновлению прямого авиасообщения между Будапештом и Нур-Султаном, подчеркнули в посольстве.
Таким образом, Венгрия стала первой страной Европейского Союза, которая признала казахстанские сертификаты/паспорта вакцинации.