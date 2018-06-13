Венсан Кассель примет участие в открытии XIV кинофестиваля "Евразия" в Астане
Известный актер Венсан Кассель примет участие в открытии XIV международного кинофестиваля "Евразия", который пройдет в июле в Астане, передает Kazpravda.kz.
"Дорогие друзья! Спешим поделиться с вами отличной новостью! Этим летом почетным гостем торжественного открытия XIV МКФ "Евразия" станет обладатель премии "Сезар" Венсан Кассель. Вы можете знать его по таким фильмам, как "Черный лебедь", "Багровые реки" и "Ненависть". Открытие кинофестиваля состоится 1 июля в ЦКЗ "Казахстан", – говорится на официальной странице фестиваля в Facebook.
Напомним, что с 1 по 7 июля 2018 года в столице в рамках празднования 20-летия Астаны состоится XIV международный кинофестиваль "Евразия". Предполагается, что участие в нем примут звезды отечественного и мирового кино, известные эксперты и критики киноиндустрии, популярные деятели культуры, а также представители СМИ.