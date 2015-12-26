​Верь не только в чудеса, но и в собственные силы

Встретить Новый год в компании любимых сказочных персонажей и посмотреть захватывающее цирковое представление собрались свыше 1 700 юных алматинцев. Право попасть на главную городскую елку нужно было заслужить: вместе с детьми из малообеспеченных семей и сиротами на праздничное представление пригласили только отличников учебы. Поздравляя ребятишек, аким города Бауыржан Байбек отметил, что именно этот праздник, наполненный новыми мечтами и надеждами, является самым любимым, ярким и запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.

– Новый год – праздник волшебства и новых возможностей. Благодаря нашему Президенту в нашей стране создаются все условия для отдыха, досуга и образования. Будьте верны себе и своим идеалам. Верьте не только в чудеса, но и в свои силы, помогайте слабым, слушайте старших, любите свою Родину и свой город, – обратился к юным горожанам глава мегаполиса.

Увлекательная и забавная цирковая программа вызвала у детей массу эмоций: они то покатывались со смеху от ужимок проказницы мартышки, то замирали в страхе, когда громадный питон окутывал собою шею дрессировщика. На праздничной арене сменяли друг друга клоуны и акробаты, эквилиб­ристы и фокусники. После завершения циркового представления в новогоднем хороводе соединились сказочные персонажи прошлого и настоящего – Человек-Паук крепко держал в своей ладони руку Красной Шапочки, а Джедай из «Звездных войн», поправляя свой световой меч, завистливо поглядывал на острую шпагу Мушкетера. Апофео­зом новогоднего представления стало вручение подарков от имени акима – каждый ребенок получил сумку с набором канцелярских товаров, конструктивных игр, а также заветные сладости и сноуборд.