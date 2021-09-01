​Вера, призвание, завод

80 лет прошло с тех пор, как предприятие работает на земле Приуралья. 70 лет исполняется его генеральному директору Вячеславу Валиеву, с именем которого вот уже несколько десятилетий неразрывно связана не только судьба предприятия, но также зарождение и становление новой отрасли для экономики нашего молодого государства.

Жизненный путь Вячеслава Хамзиевича нетривиален и интересен. Валиев родился в Уральске в интернациональной многодетной семье. Имея острый и пытливый ум, будучи любознательным и прилежным, в 1968 году окончил с серебряной медалью среднюю школу № 6. Такие успехи в учебе открывали перед ним двери любого института, куда бы он мог с легкостью поступить. Но, зная сложное финансовое положение семьи, в которой после него подрастали еще четверо, юноша решил пойти работать. По направлению комиссии по трудоустройству несовершеннолетних Уральского горисполкома выпускник 10-го класса школы № 6 Валиев Вячеслав был направлен на работу на завод им. Ворошилова. Так в 1968 году он впервые переступил заводскую проходную.

Сегодня это акционерное общество «Уральский завод «Зенит», которое Вячеслав Хамзиевич возглавляет без малого 32 года. Запись о работе на заводе «Зенит» – единственная в его трудовой книжке.

В 1969–1975 годах по направлению завода Вячеслав Валиев обучался в Ленинградском кораблестроительном институте, который окончил с отличием. После института вернулся на завод и последовательно прошел ступеньки карьерной лестницы от инженера-конструктора до главного конструктора завода. Рабочая профессия, с которой он мальчишкой со школьной скамьи начал свой трудовой путь, весьма незатейлива – подсобник в цехе. Тем ощутимее его стремление, усердие, самоотверженность и заслуги перед предприятием и заводчанами, когда всего через двадцать с небольшим лет, в 1989 году, Вячеслав Валиев был избран трудовым коллективом завода на должность директора. Выборы проходили на альтернативной основе тайным голосованием. Они были одной из первых ласточек перестройки и пришедших с ней гласности и демократизации.

Этот период рабочего самоуп­равления был недолог, но выборы директоров проходили в разных регионах Советского Союза весьма активно. Именно в этот момент коллектив завода избрал главного конструктора директором и не ошибся. На сегодня Вячеслав Хамзиевич остался единственным в Казах­стане директором, избранным на эту должность в те годы самим коллективом.

Интересный факт: в момент, когда на заводе проходили выборы директора, Вячеслав Хамзиевич находился в длительной заграничной командировке в Ливии. Инициатива выдвинуть кандидатуру Валиева на единственные в истории завода выборы директора исходила от цехового собрания коллектива. Вячеслав Хамзиевич, прирожденный лидер по натуре, согласился принять участие в выборах и свою предвыборную программу направлял на завод почтовыми письмами, ведь в те годы не было ни Интернета, ни мобильных телефонов. Результатов выборов, какими они явились, не ожидали ни другие кандидаты – очевидные претенденты на должность директора, ни чиновники из Министерства судостроительной промышленности СССР. Валиев победил трех остальных кандидатов с фантас­тическим перевесом, набрав 57% голосов.

«Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Эту известную фразу приписывают Конфуцию или трактуют как древнекитайскую мудрость вообще. Суть высказывания, однако, от этого не меняется. Но времена не выбирают. Именно такой период глобальных перемен – развала союзного государства и обретения Казахстаном независимости – пришелся на начало трудовой деятельности Валиева в должности директора завода.

7 января 1991 года завод получил телеграмму, сообщавшую об отмене всех плановых заказов. Для завода с почти 5 тыс. работников это был, по сути, крах. На молодого директора враз обрушился шквал разносторонних проблем: надеяться не на кого, ждать помощи неоткуда – все вопросы производства, внешние и внутренние, все надежды и чаяния работников обращены к нему. Отступать и сдаваться не в характере Вячеслава Хамзиевича, тем более что за ним коллектив, который доверил ему завод. Надо было находить решения и выход из сложившейся, как казалось, тупиковой ситуации, искать применение производственным возможностям завода, чтобы загрузить его мощности и обеспечить работой коллектив. Учитывая, что усилия государства в то время были направлены на развитие аграрного сектора, приоритетным направлением завод выбрал производство оборудования для переработки сельскохозяйственного сырья и за короткий срок организовал новое производство более 60 наименований гражданской продукции и товаров народного потребления. Однако этого было мало, чтобы в достаточной степени обеспечить работой все производство и хотя бы немного приблизить показатели деятельности к тем, которые были при государственном планировании.

Удивительно, как у директора не опускались руки, хватало сил и желания раз за разом начинать все сначала, ведь буквально за каждый заказ приходилось биться. Имея перед глазами немало успешных примеров, когда руководители, да и не только, некогда крупных предприятий уходили в свободное плавание и открывали свое дело, Вячеслав Хамзиевич продолжал упорно вытягивать и развивать завод. Хотя для знающих Валиева было очевидно, что благодаря его организаторским способностям и лидерским качествам, обширным знаниям, пробивной силе, деловой хватке и безошибочному предпринимательскому чутью любая его затея воплотилась бы в надежное и доходное дело. Сам он объясняет это просто: «Я не могу бросить коллектив, который поверил мне. Это мой долг».

Огромна и неоценима личная заслуга Вячеслава Хамзиевича как руководителя предприятия в том, что в сложнейший период 1990-х годов он принял все возможные меры и сумел не только сохранить, но и к сегодняшнему дню поднять на новый уровень производственный и кадровый потенциал завода. Понятно, что в таких непростых условиях перемен от Вячеслава Хамзиевича потребовались огромное мужество, непреклонная целеустремленность и полная самоотдача, чтобы не «утопить» завод, удержать его на плаву, найти нужный курс, расправить паруса и дать «полный вперед!».

В 1993 году заводом с нуля начато освоение совершенно нового направления деятельности – кораблестроения, инициатива зарождения которого была всецело поддержана Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Это позволило вывести завод на первые позиции по финансово-экономическим показателям среди предприятий оборонно-промышленного комплекса, входящих в Национальную компанию «Казахстан инжиниринг».

За этот период заводом построе­но 34 единицы кораблей, катеров и плавсредств различного класса десяти проектов, из которых 31 уже несет боевую вахту на Каспийском море по решению задач Пограничной службы КНБ и Министерства обороны Казахстана, три проходят испытания.

Неспециалисту очень сложно оценить, какая грандиозная по масштабам, по сложности и затра­ченному времени конструкторская, технологическая, снабженческая, производственная работа проводится прежде, чем со стапелей сойдет бело-серый пограничный или военный грозно-серый красавец корабль.

Но гордость за колоссальный труд, вложенный в строительство вышедшей из цеха и спус­тившейся на воду очередной махины, испытывают не только заводчане, но, пожалуй, и каждый уралец.

Сегодня все больше государств узнают Казахстан и как судострои­тельную страну, а наша республика имеет собственный флот катеров и кораблей. Заводом освоен выпуск, поставлены заказчикам береговые ремонт­ные мастерские, пункт маневренного базирования кораблей, учебно-тренировочные станции по борьбе за живучесть экипажей. Организовано регламентированное и техническое обслуживание катеров и кораблей с целью обеспечения их постоянной боевой готовности.

Наряду с производственными и экономическими вопросами развития завода большое внимание уделяется социальным аспектам деятельности, культурному и идеологическому развитию и воспитанию коллектива, строго соблюдаются обязательства работодателя во всех сферах взаи­моотношений с работниками, оказываются неизменная помощь и поддержка ветеранам.

Вячеслав Хамзиевич чтит славные традиции, созданные предшествующими поколениями заводчан, – быть верным заводу, «держаться за заводскую трубу», сохранять историю завода, не уронить его честь и достоинство, чтить ветеранов, воспитывать молодежь, поддерживать династии, оказывать шефскую помощь детским садам и школам и многие другие. Он также возоб­новил те из них, что когда-то были утеряны, как, к примеру, нап­равление на обучение в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (бывший Ленинградский кораблестроительный институт) для пополнения профессионального состава завода. Более того, приложил усилия для создания новых обычаев и традиций, таких как «солдатская каша» на День Победы или освящение по мусульманским и христианским традициям торжественного спуска на воду каждого судна.

Завод, его коллектив, ответственность за судьбы поверивших в него заводчан стали главным смыслом жизни Вячеслава Валие­ва. Строго спрашивая с других, он сам полностью отдает себя своему делу.

Заводчане не без основания убеждены, что сохранение и развитие предприятия, уникального заводского коллектива стали возможными благодаря умелому руководству и прежде всего неординарным деловым и человеческим качествам его директора.

В современном мире, ориентированном на западные стандарты, в последнее время все чаще приходится сталкиваться с пос­тулатом, что задача руководителя заключается в постановке целей подчиненным и выработке стратегии их успешного достижения. Вячеслав Хамзиевич с этой точки зрения – незаурядный и нестандартный директор, потому что он лично вникает сам во все процессы, до тонкостей разбираясь в них. И пожалуй, эта его позиция оправданна и является наиболее верной, ведь именно директор отвечает за конечный результат.

Сейчас редко можно встретить директора такой формации. Заводчане считают, что этот секрет кроется в производственной закалке, приобретенной в так называемой «Атояновской школе», из которой Вячеслав Хамзиевич извлек все лучшее и применяет на практике колоссальный производственный опыт своего легендарного предшественника – Петра Александровича Атояна, других асов производства предыдущего поколения.

Примечательно, что за 74 года из 80-летней истории завода на нем сменилось лишь два директора: на смену Петру Атояну, возглавлявшему завод в течение 42 лет, пришел Вячеслав Валиев. Пожалуй, это постоянство – один из залогов стабильности предприятия и единства коллектива.

Заслуги Валиева отмечены государственными наградами: орденами «Құрмет», «Парасат», медалью «За трудовую доблесть» и многими ведомственными, юбилейными и памятными медалями и почетными знаками. Вячеслав Хамзиевич – почетный гражданин города Уральска, почетный машиностроитель, почетный инженер Казахстана.

Лев Толстой сказал: «Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь». Вся жизнь и деятельность Валиева Вячеслава Хамзиевича доказывают, что он нашел свое счастье – быть при своем любимом деле. Деле, которое уже оставило след в истории возглавляемого им предприятия и всего Казахстана. Деле, впереди у которого еще немало побед и свершений.