Свежий выпуск
​Верблюд на закуску
Айгуль Турысбекова, Алматы

– Работать с бизнесменами очень интересно. Ученые далеки от коммерческих вопросов, зато с ними легко справляется наш бизнес-партнер. Он взял на себя все финансовые и техничес­кие аспекты создания нового производства, освободив нас от организационных проблем, – рассказывает руководитель проекта, кандидат биологических наук Жулдыз Сулейменова.

Она убеждена: союз ученых и бизнеса – лучшая модель сотрудничества с целью продвижения научных разработок в жизнь. Специалисты кафедры биотехнологии и пищевой безопаснос­ти Казахского национального аграрного университета многие годы занимаются изучением свойств верблюжьего мяса, его диетической ценности. По этой теме защищено несколько магис­терских диссертаций и степень РhD. Налажено сотрудничество с зарубежными коллегами.

Известный ученый-верблюдовод Бернанд Хая из Франции несколько раз посещал Алматы, совместные статьи казахстанских и французских специалистов опуб­ликованы в иностранных научных изданиях.

Верблюжье мясо употреб­ляется в пищу в странах Африки, в Саудовской Аравии, Монголии, Казахстане и в государствах Средней Азии. Популяция верблюдов в мире составляет около 20 млн голов. До революции 1917 года в казахских степях обитало, по отдельным оценкам, до 1,5 млн этих животных.

Обладающая ценными питательными качествами и диетическими свойствами верблюжатина на данный момент стоит несколько дешевле, чем говядина. Но в магазинах сей товар не увидишь. Впрочем, ситуация может измениться.

...Когда директор ТОО «Күн Нұры» Дулат Шарифканов предложил профессору кафедры Асие Серикбаевой наладить в Казахстане производство мясных и мясорастительных консервов в современной инновационной упаковке с применением ресурсосберегающих технологий, та, в свою очередь, предложила рассмотреть вариант использования верблюжьего мяса.

– Идея производства мясных консервов в таких упаковках зародилась у нас еще лет 5 назад, – вспоминает предприниматель. – Был составлен бизнес-план, который очень долго рассматривали на предмет льготного финансирования в одном из коммерческих банков, но, к сожалению, безуспешно. Мы продолжали идти к своей цели, поэтому встреча с научным коллективом, возглавляемым профессором Серикбаевой, стала для нас судьбоносной.

Заявка на получение государственного гранта на коммерциа­лизацию результатов научно-технической деятельности от КазНАУ и ТОО «Күн Нұры» в АО «Фонд науки» МОН РК была признана победителем.

Совместная работа началась с создания необходимых условий для продуктивного труда ученых. По словам руководителя проекта Жулдыз Сулейменовой, частный партнер прекрасно справляется со своей частью работы, ибо заинтересован в скорейшем строи­тельстве мини-цеха, выборе и приобретении самого современного оборудования, согласовании всех необходимых документов. Будущий мини-цех, разработанный совместными усилиями, должен стать показательным с возможностью дальнейшей передачи опыта в другие регионы.

Частный партнер получил возможность на средства гранта выехать за границу для выбора и приобретения оборудования. В нынешнем году на эти цели будет потрачено около 100 млн тенге. Вновь создаваемое предприятие также оснастят дорогостоящей лабораторной аппаратурой. Это позволит выпускать высококачественную продукцию, а также проводить научно-исследовательские работы, практические занятия для студентов.

На вопрос, смогли бы бизнесмены сами реализовать свою инициативу без помощи ученых, Дулат Шарифканов ответил отрицательно.

– Во-первых, в Казахстане преж­де верблюжье мясо не перерабатывалось в промышленных масштабах в качестве готового продукта. Во-вторых, научные исследования проводились учеными КазНАУ в течение многих лет. Ни один предприниматель не будет за свой счет заниматься подобной работой, для этого требуются очень «длинные» деньги, которых нет у бизнеса, – делится своим мнением директор ТОО. – Поэтому использование готовых результатов научно-технических разработок ученых – большое подспорье для предпринимателей.

От бизнеса же требуются средства на внедрение. Кстати, по словам Дулата Шарифканова, в строительство мини-цеха уже вложено более 10 млн тенге.

Переработка сырья представляет собой классическую технологию производства тушенки. Затем продукт будет фасоваться на полуавтоматических линиях в инновационную упаковку и стерилизоваться в горизонтальном автоклаве под определенным давлением и при высокой температуре. Причем мясо упакуют не в привычные жестяные банки, а в мягкую упаковку: реторт-пакеты и ламистерные судки.

Как сообщила Жулдыз Сулейменова, в рецептурах консервов предусмотрено применение активных пищевых добавок, которые придадут продукту дополнительные полезные свойства. Уже разработан дизайн упаковки, есть предложения по ее изготовлению от израильских, китайских, румынских, молдавских фирм.

Дулат Шарифканов считает, что отечественные производители выходят на другой уровень качества. Упаковка имеет новые функции, позволяя в походных условиях легко и быстро совершить подогрев продукта, сохраняя все полезные свойства.

Важно не только создать специа­лизированное предприятие по выпуску мясных и мясорастительных консервов на основе верблюжатины, но и внедрить технологии убоя и разделки, разработать научно обоснованные рецептуры, считает директор ТОО «Күн Нұры». Грант, предос­тавляемый государством для коммерциализации результатов научно-технической деятельности, предприниматель воспринимает как колоссальную поддержку для малого и среднего бизнеса.

– Такая весомая поддержка со стороны государства стала для меня приятной неожиданностью. Многие годы разработки ученых были не востребованы производственниками по разным причинам, одна из них – отсутствие у ученых предпринимательских навыков, поэтому союз бизнеса и науки представляет собой эффективный тандем для развития производственного сектора, – считает руководитель ТОО.

– Отрадно, что АО «Фонд науки» не только координирует и конт­ролирует нашу деятельность, но и выступает в качестве консультанта. Все выделенные средства четко распланированы по трем траншам. Сейчас идет выполнение работ по второму. Я твердо уверен: наша продукция выйдет на рынок уже в конце 2018 года, – резюмировал бизнесмен. 

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