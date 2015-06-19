Свежий выпуск Верблюды Шелкового пути Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Общественный фонд ISOCARD-Kazakhstan и КазНУ им. Аль-Фараби как организаторы пригласили к разговору представителей Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной организации здравоохранения животных, а также оте­чественные и зарубежные животноводческие компании, ученых и студентов.

Ректор КазНУ академик Галым Мутанов напомнил, что в Государственной программе «100 конкретных шагов» развитие производства мяса и молока выделено в отдельный пункт. И подчеркнул, что XXI век приносит новые вызовы, поэтому важно быть готовыми нивелировать негативные последствия глобальных процессов: «Сегодня, когда идет интенсификация сельского хозяйства, необходимо возрождать роль верблюдовых. Мы проводим эту конференцию, чтобы обменяться научным опытом для увеличения поголовья верблюда, который мог бы послужить примером для устойчивого развития».

Проведение Международным обществом исследования и развития верблюдовых (ISOCARD) конференции в Казахстане как раз открывает большие возможности для обмена опытом и привлечения инвестиций в этой сфере. Казахстан, как говорили представители ISOCARD, является единственной страной в регионе, где быстро растет популяция бактрианов и где одногорбые верблюды успешно сосуществуют с двугорбыми.

Одним из удачных примеров разведения верблюдов можно назвать ТОО «Даулет-Бекет», которое производит национальные кисломолочные продукты: шубат улучшенный и биошубат, а еще курт и балкаймак. Все из верблюжьего молока, причем без добавления консервантов и иных добавок. Такой опыт подтверждает, что с экономической точки зрения разведение верблюдов в условиях пустынного и полупустынного климата Казахстана является наиболее выгодным в сравнении с остальными видами домашних животных. В содержании верблюд чрезвычайно неприхотлив, а экономическая отдача от него большая. Например, настриг шерсти у взрослых особей за год может составить 15 кг, а средняя живая масса самцов – свыше 600 и даже 700 кг.

В «Даулет-Бекет» насчитывается 4 000 верблюдов, из них 1 200 маток (хотя бизнес начинался с одной верблюдицы). Технология производства шубата разрабатывалась совместно с израильскими технологами. Качество молока сертифицировано, и его контролируют надзорные органы. Продукция была рекомендована Казахской академией питания.

А Академия питания работает над созданием новых функцио­нальных продуктов, а именно антиэйджинговых (против старения) продуктов питания с целью повышения качества жизни казахстанцев. Они предназначены в том числе для профилактики ишемической болезни сердца, кардиоваскулярных заболеваний, сахарного диабета, онкопатологии. Эти продукты разрабатываются на основе кобыльего молока. В этот список вполне можно добавить и верблюжье молоко. Ведь, по словам ученых, оно обладает полезными и даже целебными свойствами, которые определяются высоким содержанием белка, жира, солей фосфора, кальция и витамина С.



