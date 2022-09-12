ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК

В городе Шымкенте полицейские пресекли деятельность организованной группы, которая занималась торговлей людьми. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сотрудники полиции ДП города Шымкента пресекли противоправную деятельность организованной группы из 11 человек, которая на протяжении длительного времени занималась торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, для сексуальной эксплуатации на территории Шымкента, Тараза и Туркестана", – сообщила спикер.

По данному факту проводится досудебное расследование по фактам создания и руководства организованной группой, а равно участия в ней, торговли людьми, вовлечения несовершеннолетнего в занятие проституцией, притоносодержания, сводничества и распространения наркотиков.

Подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

"Установлено, что молодых девушек вербовали из разных городов Казахстана через знакомых и социальную сеть ВКонтакте, где предлагали высокооплачиваемую работу с хорошими условиями труда. После чего обманом изымали документы и вовлекали в занятие проституцией. В последующем торговали и обменивали девушек для дальнейшей эксплуатации на съемных квартирах, в саунах и гостиницах города. Полученный доход присваивали себе. Если девушки не слушались, к ним применяли насилие, шантаж, выдуманные штрафы и принуждали к употреблению наркотиков", – раскрыла подробности дела Турлыбек.