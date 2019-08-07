Вердикт: невиновен

Второго августа суд поставил точку в резонансном деле, обвиняемым по которому проходил известный детский хирург из Мангистау Насухан Отаргазиев. Первый административный процесс в отношении медика прошел в июле текущего года, в результате которого из-за конфликта с родственниками маленького пациента детский хирург из Актау оказался за решеткой.

Выпускник Актюбинской государственной медицинской академии, а ныне хирург высшей категории со стажем работы 15 лет, Насухан Отаргазиев является сотрудником детской областной больницы. Именно там в ходе одного из дежурств и произошел инцидент.

Когда хирург готовил ребенка к операции, бабушка другого малыша вошла в кабинет и стала требовать, чтобы внука с температурой немедленно приняли. Пожилая женщина устроила перепалку с педиат­ром, работавшим в кабинете с хирургом. Сначала Насухан Отаргазиев, заступившись за молодую коллегу, попросил женщину не шуметь. Она не успокаивалась. Напротив, к конфликту подключился ее сын, ожидавший до этого у кабинета. После словесной брани женщина решила написать на врача заявление, в котором обвинила его в оскорблении с употреблением ненормативной лексики. Документы были переданы в суд.

Ответного заявления на пожилую даму доктор писать не стал, и хотя инициатором скандала не был, в ходе судебного процесса извинился. Несмотря на это постановлением специа­лизированного административного суда Актау от 19 июля 2019 года врач-хирург областной детской больницы Насухан Отаргазиев признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 434 КоАП Республики Казахстан (мелкое хулиганство, совершенное повторно).

Учитывая, что у Насухана Отар­газиева в текущем году был инцидент с пациентом (тогда врач также заступился за молодого специалиста), вылившийся в судебные разбирательства, прокурор попросил для обвиняемого двое суток ареста. Однако суд установил ему меру наказания в виде заключения под стражу на одни сутки.

Отметим, что судом первой инстанции установлено, что в приемной областной детской больницы доктор в разговоре с истцом дошел до конфликта, в результате которого оба оскорбили друг друга, выразив неуважение к окружающим. Поэтому постановлением специализированного административного суда истец, в свою очередь, также признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАП РК и оштрафована на 5 месячных расчетных показателей.

В защиту медика высказалось практически большинство пользователей Сети. В стороне от инцидента не остался министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

– Считаю, что наказание врача, который попал в данную ситуацию при исполнении своих профессиональных обязанностей, абсолютно чрезмерное и несправедливое… Данная ситуа­ция противоречит недавнему поручению Главы государства о необходимости повышения статуса медработников, – высказался глава ведомства на своей странице в социальной сети.

Воспользовавшись законным правом, Насухан Отаргазиев подал апелляционную жалобу. Защитить доброе имя доктора вызвалась одна из крупных компаний, на средства которой наняли ведущего адвоката в регионе.

До начала апелляционного процесса коллеги Насухана Отаргазиева из столичного Научного центра педиатрии и детской хирургии выразили поддержку и несогласие с решением суда первой инстанции через социальные сети. В день слушания около здания суда собрались коллеги врача.

Апелляционный процесс обнаружил ряд обстоятельств. В частности, в ходе заседания была дана оценка доводам и доказательствам, приобщенным к материалам дела, а также заслушано 7 свидетелей и обсужден материал видеозаписи, чего в первый раз, как выяснилось, сделано не было.

– Я была в этой очереди к врачу. Врач не ругал женщину грубо, все ее успокаивали, а она нецензурно выражалась, у нее была агрессия, наши дети испугались… Сын этой женщины говорил доктору: «Пойдем драться», но врач сидел… Перед первым судом мне позвонили, сказали: «Ждите звонка, вас позовут», но не перезвонили, – сообщила свидетель Асель Абданбаева.

Данное дело, по мнению адвоката Насухана Отаргазиева Радика Умирболатова, наглядно свидетельствует о том, что суды первой инстанции все еще работают по принципу «составлен протокол об административном нарушении – значит виноват».

Как отмечается, суд второй инстанции прекратил дело в отношении врача в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения.

После оглашения приговора Насухан Отаргазиев сообщил, что подавать ответный иск в суд не намерен, поскольку истец – женщина в возрасте, да еще и инвалид II группы. Как признался доктор, после инцидента его неоднократно приглашали на работу в частную клинику, но он останется в областной больнице. Врач подчеркнул, что принял это решение раньше, чем с него сняли все обвинения. При этом он посетовал, что работа с пациентами, откровенно не соблюдающими элементарные нормы культуры поведения, стала для медиков региона едва ли не ежедневной практикой.