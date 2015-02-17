Верен долгу Свежий выпуск 757 Аслан КУДАБАЕВ

Прошедший войну и военную службу на Крайнем Севере ветеран с 1997 года проживает в Костанае. Родился Сагинтай Абдраимов 15 февраля 1916 года в небольшом селе Кургальджинского района Акмолинской области. Родители рано покинули его, поэтому еще мальчишкой он босоногим пас скот. Подростком работал помощником тракториста, а в 1936 году поступил в училище освоить ремесло плотника. Получив профессию, работал на железной дороге в Карагандинской области. Спустя год его призвали в армию, служил на Дальнем Востоке. В 39-м его уволили в запас, но домой в Казахстан так и не вернулся, продолжил службу. Так и началась военная карьера Сагинтая Абдраимова. Старшая дочь ветерана Галина Сексенбаева, с которой сегодня живет долгожитель, рассказала, что ее отец в годы войны ловил немецких диверсантов, забредших в тайгу.

Там же, на Крайнем Севере, Сагинтай Абдраимов повстречал свою супругу Матрену Евграфовну, с которой они прожили в мире и согласии 54 года. И сегодня, когда любимой жены нет рядом, он с теплотой вспоминает ее, пересматривает фотографии, приговаривая: «Где же моя бабушка…»

В 50-х годах прошлого столетия ветеран вместе со своей семьей переехал в Казахстан, Целиноград. Там он продолжил службу в милиции, работал участковым инспектором.

– Папу все тогда называли «Наш генерал». У него не было образования, но он лучше всех знал законы, – с гордостью рассказывает дочь Галина.

Всю жизнь Сагинтай Абдраимов был верен служебному долгу. За время службы ветерана не раз награждали медалями и орденами, но самые ценные из них – орден Красной Звезды и орден Красного Знамени, медали «За победу над Германией в годы Великой Отечественной войны».

А в 2004 году ветерану из Казахстана прислали юбилейную медаль к 65-летию Победы из Украины. Ее он бережно хранит. Только вот в последнее время огорчается, что война там.

– В свои годы он все понимает, за политикой следит, президентов по именам знает. Осенью, правда, инсульт случился, после которого здоровье ухудшилось. Но дедушка не падает духом, самостоятельно умывается, чистит зубы, знает, какой день сегодня, за временем следит, – продолжила дочь Галина. – Недавно сказал мне, что скоро 8 Марта...

Близкие ветерана, а это его 7 детей, 16 внуков и 19 правнуков, ждут 100-летия своего дедушки, но ближе всего большой праздник – 70-летие Победы. В семье Абдраимовых ожидается большой праздник! Сам же Сагинтай-ата дал себе установку дожить как минимум до 140 лет, как на Кавказе. Пусть же желания аксакала исполнятся.