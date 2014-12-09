Рухани Жаңғыру Верен своим принципам Юрий ЛИ, Кызылорда

Премьерный показ фильма "Разрывая замкнутый круг" режиссера Рустема Абдрашова, состоявшийся в областном музыкально-драматическом театре им. Н. Бекежанова, вызвал огромный интерес кызылординцев, которые с большим удовольствием смотрели все предшествующие части и очень ждали продолжение знаменитой киноэпопеи "Путь Лидера". Приятным сюрпризом стала и встреча с режиссером картины, ее продюсером Арманом Асеновым и исполнительницей роли Сары Алпысовны – Мадиной Есмановой, поделившимися своими воспоминаниями о создании киноленты.



Рустем Абдрашов рассказал землякам о том, как перед работой над фильмом черпал силы и вдохновение на малой родине в Приаралье, посетив Мемориальный комплекс Коркыта-ата в Кармакшинском районе, отметив, что именно здесь он почувствовал свою готовность, получил благословение на важную и ответственную миссию. Поведал режиссер о рекордно сжатых сроках съемки картины – всего в течение 10 месяцев, при том, что работать пришлось в Астане, Алматы, Караганде, Темиртау и Москве. Конечно же, были и трудности, например, весьма непросто было воссоздать индустриальную атмосферу, которой пронизан сюжет фильма.



Интересно было послушать и исполнительницу главной роли Мадину Есманову, продюсера Армана Асенова, которым, надо сказать, удалось еще больше распалить желание кызылординцев увидеть этот фильм.



…И вот зал погрузился в просмотр киноленты, в далекие для молодежи и близкие для ветеранов 70-е годы минувшего столетия. В другую эпоху, с ее радостями и печалями. Молчаливо, с замиранием сердца, кызылординцы сопереживали героям в трогательных и эмоциональных сценах, громогласно, не скупясь на аплодисменты, одобряли волевые решения, смелые, мужественные поступки, прямолинейность и честность молодого парторга, который своей откровенной статьей в газете "Правда" о проблемах металлургического комбината, буквально вызвал огонь на себя могучей в те годы советской системы. Не побоялся репрессий, добился своего…



– Мне хочется поздравить сценаристов, режиссера и актеров, всех, кто работал над фильмом, с большим успехом. Они сделали потрясающе красочную и правдивую картину о той эпохе, о начале пути нашего Президента в большую политику. Я хорошо помню те времена. Сам прошел путь от простого сельского труженика до депутата Верховного Совета Казахской ССР, знаю не понаслышке о человеческих и лидерских качествах Нурсултана Абишевича, который всегда оставался верен своим принципам. Именно высокие моральные качества, мудрые, тщательно взвешенные решения сделали его народным Президентом – Лидером нации, обеспечив колоссальную поддержку казахстанцев, высокий авторитет на международной арене, – поделился впечатлениями после просмотра фильма президент АО "Рза", депутат областного маслихата Самурат Имандосов.



По его словам, новая кинолента "Разрывая замкнутый круг" наверняка станет откровением для нашей молодежи, которая сегодня живет в благополучной стране и имеет весьма поверхностное представление о том непростом времени, которое налагало очень большую ответственность за каждое произнесенное критическое слово в адрес системы.



– И сегодня новому поколению политиков следует знать, что народное признание зарабатывается только делом, а не популистскими лозунгами. Эта истина верна во все времена, и в фильме все это наглядно показано, – заметил С. Имандосов.



Впечатлен новой кинолентой и председатель кызылординского областного филиала Русской общины Казахстана Владимир Толоконников, отметив, что фильм смотрится на одном дыхании и очень эмоционален.



– Нурсултан Назарбаев – личность выдающаяся. Все, что связано с его именем, вызывает особый интерес. К тому же фильм рассказывает, пожалуй, о самом сложном эпизоде в жизни Главы государства, который коренным образом отразился на его судьбе. И я лично, и весь зал, судя по реакции зрителей, проникнувшись блестящей игрой актеров, искреннее сопереживали парторгу Кармета и его близким, верили в то, что он добьется своего. Перед нами промелькнула целая жизнь, во всей ее многогранности – с опасностями и тревогами, романтикой, любовью и счастьем, – заключил В. Толоконников.



