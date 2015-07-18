Верховный комиссар ОБСЕ высоко оценила достижения Казахстана

Политика
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Меруерт Нургазинова
В штаб-квартире ОБСЕ в Вене состоялось очередное заседание Постоянного совета организации, в рамках которого был озвучен ежегодный доклад о деятельности Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Астрид Торс, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Сообщается, что Астрид Торс дала высокую оценку успехам Казахстана в процессе построения полиэтнического и многоконфессионального государства, основанного на принципах соблюдения прав и развития национальных меньшинств, поддержки этнического, религиозного и культурного многообразия.

Докладчик сообщила о своем участии в юбилейной сессии Ассамблеи народа Казахстана и подчеркнула уникальность института ассамблеи и ее особую роль в вопросах сохранения межэтнической стабильности.

"Верховный Комиссар отметила новаторский подход стратегической программы План нации "100 шагов", где большая роль отводится институту Ассамблеи народа Казахстана в решении вопросов в области идентичности и единства, а также инклюзивность Плана нации в отношении межэтнического и межрелигиозного согласия, толерантности и продвижения человеческих ценностей", – говорится в официальном сообщении.

Астрид Торс также приветствовала проводимые в Казахстане реформы в области образования, отметив, что Правительство РК оказывает поддержку школам, реализующим программу трехъязычия и осуществляющим обучение на языке национальных меньшинств.

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