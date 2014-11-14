Верховный комиссар ООН высоко оценил Послание Президента

Фото предоставлено пресс-службой МИД РК
Верховный комиссар ООН ознакомился с Посланием Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана "Нұрлы жол – путь в будущее". Он сообщил об этом в ходе встречи с постпредом РК Мухтаром Тлеуберди, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.  

"По мнению Верховного комиссара, обращение Главы государства к казахстанцам внушает уверенность в завтрашнем дне. Он отметил, что идеи Президента относительно важности сохранения межэтнического согласия и стабильности в обществе универсальны и могут быть применены в других странах. Принц аль-Хуссейн особо подчеркнул, что нынешнее поколение казахстанцев действительно выросло в уникальном обществе без войн и конфликтов", – отмечается в распространенном сообщении.

Со своей стороны постоянный представитель Казахстана ознакомил собеседника с политикой и программами Правительства Казахстана в области защиты прав и свобод человека, с учетом произошедших за последние годы изменений.

Казахстанский дипломат также сообщил об успешной защите Республикой Казахстан Второго Национального доклада о реализации международных обязательств в области поощрения и защиты основных прав и свобод человека, которая состоялась 30 октября 2014 года в рамках 20-й сессии Рабочей группы Универсального периодического обзора. По итогам интерактивного диалога с членами и наблюдателями Совета ООН по правам человека Казахстан получил в общей сложности 194 рекомендации.

Казахстан регулярно представляет национальные доклады в соответствующие комитеты ООН. Так, 17–18 ноября 2014 года предстоит защита Третьего периодического доклада об исполнении Казахстаном Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Постоянный представитель Казахстана передал Верховному комиссару приглашение министра иностранных дел Е. Идрисова посетить Казахстан с официальным визитом в 2015 году. В ответ Верховный комиссар с благодарностью принял приглашение и пожелал успешной кампании по избранию Казахстана в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2017–2018 годы. 

"Принц аль-Хуссейн поздравил Казахстан с успешным прохождением 2-го цикла Универсального периодического обзора и дал высокую оценку достижениям нашей страны в области защиты прав и свобод человека. Как отметил Верховный комиссар, успешное прохождение Казахстаном очередного цикла обзора свидетельствует о плодотворном сотрудничестве Правительства РК с правозащитными механизмами, гражданскими институтами и международными организациями. В данном контексте Зейд аль-Хуссейн выразил готовность к дальнейшему взаимодействию, в том числе путем участия Управления Верховного комиссара в подготовке Плана действий по реализации рекомендаций по итогам 2-го цикла Универсального периодического обзора на 2015–2020 годы", – сообщили в пресс-службе.

Популярное

Все
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Ерлик Сертай выиграл «серебро» на Гран-при по фехтованию в Венгрии
«Ночь в библиотеке»: казахстанцев приглашают на вечернее чтение
МВД предупредило об ответственности за ложные сообщения об актах терроризма
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области
Сильный пожар уничтожил около тысячи домов в Малайзии
Четыре медали завоевали казахстанские таеквондисты на турнире в Испании
Защищенность госорганов в сфере кибербезопасности обсудили в правительстве
Китайский робот-гуманоид побил мировой рекорд в беге
Павлодарские медики приписывали услуги умершим пациентам
Молодежь ЕНУ приняла участие в акции «Таза Қазақстан»
Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Мухтара Шаханова
От мифов к фактам: Европейская неделя иммунизации проходит в Астане
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Незаконное распространение личного видео пресекли в Актау
Дожди, грозы и резкое похолодание: Казахстан окажется во власти циклона
Начинается пик метеорного потока Лирид
Контроль за ценами на продукты усилили в Астане
Съемные бараки, фиктивная прописка, трудовые нелегалы: навести порядок поручил Премьер
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Весенний триумвират
Димаш получил первую награду в качестве продюсера в Китае
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Бектенов раскритиковал работу по развитию транзитно-транспортного потенциала Казахстана
Задача – возвращение в элиту
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Дожди, снег и заморозки: погода резко испортится в Казахстане
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Приблизить к международным стандартам
Золотой хет-трик Берульцевой
Определились победители
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области

Читайте также

О новой Конституции рассказал спикер Мажилиса на заседании …
Крупный бизнес объединился с партией AMANAT
Во Вьетнаме новый премьер-министр
То Лам избран президентом Вьетнама

