Верховный комиссар ООН высоко оценил Послание Президента Политика 691

Фото предоставлено пресс-службой МИД РК

Верховный комиссар ООН ознакомился с Посланием Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана "Нұрлы жол – путь в будущее". Он сообщил об этом в ходе встречи с постпредом РК Мухтаром Тлеуберди, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.



"По мнению Верховного комиссара, обращение Главы государства к казахстанцам внушает уверенность в завтрашнем дне. Он отметил, что идеи Президента относительно важности сохранения межэтнического согласия и стабильности в обществе универсальны и могут быть применены в других странах. Принц аль-Хуссейн особо подчеркнул, что нынешнее поколение казахстанцев действительно выросло в уникальном обществе без войн и конфликтов", – отмечается в распространенном сообщении.



Со своей стороны постоянный представитель Казахстана ознакомил собеседника с политикой и программами Правительства Казахстана в области защиты прав и свобод человека, с учетом произошедших за последние годы изменений.



Казахстанский дипломат также сообщил об успешной защите Республикой Казахстан Второго Национального доклада о реализации международных обязательств в области поощрения и защиты основных прав и свобод человека, которая состоялась 30 октября 2014 года в рамках 20-й сессии Рабочей группы Универсального периодического обзора. По итогам интерактивного диалога с членами и наблюдателями Совета ООН по правам человека Казахстан получил в общей сложности 194 рекомендации.



Казахстан регулярно представляет национальные доклады в соответствующие комитеты ООН. Так, 17–18 ноября 2014 года предстоит защита Третьего периодического доклада об исполнении Казахстаном Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.



Постоянный представитель Казахстана передал Верховному комиссару приглашение министра иностранных дел Е. Идрисова посетить Казахстан с официальным визитом в 2015 году. В ответ Верховный комиссар с благодарностью принял приглашение и пожелал успешной кампании по избранию Казахстана в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2017–2018 годы.



"Принц аль-Хуссейн поздравил Казахстан с успешным прохождением 2-го цикла Универсального периодического обзора и дал высокую оценку достижениям нашей страны в области защиты прав и свобод человека. Как отметил Верховный комиссар, успешное прохождение Казахстаном очередного цикла обзора свидетельствует о плодотворном сотрудничестве Правительства РК с правозащитными механизмами, гражданскими институтами и международными организациями. В данном контексте Зейд аль-Хуссейн выразил готовность к дальнейшему взаимодействию, в том числе путем участия Управления Верховного комиссара в подготовке Плана действий по реализации рекомендаций по итогам 2-го цикла Универсального периодического обзора на 2015–2020 годы", – сообщили в пресс-службе.

