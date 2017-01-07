Верховный муфтий Казахстана поздравил православных христиан с Рождеством

Фото с сайта mitropolia.kz
Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий хазрет Ержан хаджи Малгажыулы направил главе Митрополичьего округа Русской православной церкви в Казахстане митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру поздравления с Рождеством Христовым, передает Kazpravda.kz.

"От имени Духовного управления мусульман Казахстана поздравляю вас и в вашем лице всех православных христиан нашего государства с большим светлым праздником – Рождеством Христовым! Для каждого верующего человека важно, что Новый год начинается с такого светлого и духовного праздника, как Рождение Иисуса Христа. Иса (мир Ему) несет в сердца людей добро и милосердие, желание жить в мире, согласии и взаимоуважении с ближними. Люди с искренним сердцем знают, что, следуя его чистым и высоконравственным идеалам, можно достичь торжества добра и духовного возрождения на древней земле Казахстана", – отмечается в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте ДУМК.

Верховный муфтий отметил, что мусульмане почитают Иисуса Христа как мессию, Божьего посланника, имя которого десятки раз упоминается в Коране, а именем его матери названа целая глава священной книги мусульман. 

"В новогодние праздники в разных странах мира произошли трагические события, унесшие жизни невинных людей. В связи с этим хочу вновь напомнить, что для мусульман любовь к Богу, любовь к ближнему – это основа основ бытия. Это то, на чем строится наше существование в земном мире. И именно такая любовь, угодная Всевышнему Творцу, сближает мусульман и христиан – представителей авраамических религий, берущих свои истоки из одного корня. Всевышний для всех нас – Величайший и Милосердный Создатель, слову которого надо следовать безоговорочно. Такое содружество мусульман и христиан как раз и является духовной ценностью нашего казахстанского общества", – подчеркнул Ержан хаджи Малгажыулы.

Глава ДУМК поздравил с праздником всех православных, которые в эти радостные дни обращаются к Всевышнему, моля о мире, добре и благополучии для всех. 

"Желаю Русской православной церкви успехов в трудах ради укрепления духовного здоровья наших сограждан, воспитания патриотизма, упрочения мира. А вам, глубокоуважаемый митрополит Александр, помощи в вашем служении Всевышнему Творцу и народу Казахстана", – заключил верховный муфтий.

