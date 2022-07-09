Фото ДУМК
Общество
Верховный муфтий призвал предпринимателей Казахстана предлагать оптимальные цены на скот и продукты

Пресс-служба Духовного управления мусульман Казахстана опубликовала поздравление председателя ДУМК, Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы с праздником Курбан айт, сообщает Kazpravda.kz.

С Именем Аллаха Милостивого и Милосердного! Уважаемые верующие!

Поздравляю вас с наступлением великого праздника всей мусульманской уммы – Курбан айт! Пусть будет благословенным Курбан айт! Желаю Вам здоровья и благополучия, единства и согласия!

Курбан айт — это праздник, который подразумевает собой проявления истинных намерений и любовь ко Всевышнему. В этом заключается воспитательный смысл и значимость этого священного праздника. В Священном Коране сказано: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность» (сура «Хадж», аят 37). Как упоминается в данном аяте, человек, который намеревается творить добро на пути Всевышнего Творца, совершает это дело с бескорыстным намерением.

Совершая жертвоприношение, мусульманин благодарит Всевышнего за все дарованные блага. Каждый мусульманин раздает часть своего пропитания тем, кто нуждается в помощи, тем самым получает их благодарность и довольство. Ведь наш Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Самое угодное Всевышнему после обязательных предписаний – это доставить радость сердцу мусульманина».

В народе говорят: «Приобретайте не имущество, а благословение». Одним из благородных действий, которую нужно совершать во время Курбан-айт, является получение благодарности и благословения от старейшин, и людей, которые нуждались в помощи. Вот почему мусульманин с искренними намерениями приносит жертву в святой день, раздает мясо жертвы нуждающимся, инвалидам и сиротам, многодетным семьям, старается добиться от них благодарности.

В этой связи, я призываю всех предпринимателей страны предлагать оптимальные цены на скот, учитывая социальное положение людей, и делать скидки на продукты питания, которые люди потребляют каждый день. Важно не забывать, что основная цель Курбан айт – формирование у мусульман нравственных ценностей, таких как взаимная доброта, щедрость, благотворительность, довольство. Призываю всех совершать больше благих дел в Курбан-айт и получить благодарность большинства.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня мусульмане всего мира совершают хадж после двухлетнего перерыва. Среди них мы желаем, чтобы пожелания и молитвы 4000 соотечественников, совершающих хадж в Мекке, были приняты, и они благополучно вернулись в нашу страну.

Да благословит Аллах нашу страну и землю и примет наши жертвы, пожертвования и все добрые дела, угодные Аллаху, которые мы совершили в дни Курбан-айт.

Пусть Всевышний дарует возможность встречать этот день из года в год. Аминь!

 

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