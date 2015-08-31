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Верховный суд Индии разрешил ритуальную голодовку до смерти
Верховный суд Индии приостановил действие решения суда штата Раджастхан, запретившего сантхару – ритуальную смерть от продолжительного поста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

Как передает BBC News, в Верховном суде пояснили, что для принятия окончательного решения им понадобится время. По словам экспертов, на это может уйти несколько лет.

Судьи в Раджастане, как пишет The Hindustan Times, 10 августа приравняли сантхару к самоубийству, что вызвало недовольство последователей этой практики – джайнов. По их словам, самоубийства совершаются под влиянием эмоций, а сантхара – обряд очищения кармы, в результате которого человек угасает, находясь в полном сознании, не причиняя вреда никакому живому существу.

Джайнизм – одна из индийских религий, предписывающая самосовершенствование души, которая должна освободиться от сансары и достичь всеведения. По мнению приверженцев джайнизма, сделать это можно лишь практикуя аскезу. Джайнисты должны быть искренними и благочестивыми, не красть, не прелюбодействовать и не стяжать. В Индии насчитывается всего около шести миллионов джайнистов, которые тем не менее обладают большим влиянием в стране с населением свыше 1,27 млрд человек.

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