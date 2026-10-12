Верховный Суд Казахстана возглавит Совет председателей верховных судов стран-участников СНГ

Суд
Дана Аменова
корреспондент

Это почетное руководство доверено республике на 2027–2028 годы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Председатель Верховного Суда Казахстана Асламбек Мергалиев принял участие во втором заседании Совета председателей верховных (высших) судов государств - участников СНГ и заседании Пленума Экономического Суда СНГ, состоявшихся 8-9 октября в Минске (Беларусь), сообщает Kazpravda.kz 

В состав казахстанской делегации вошли судья Верховного Суда Маргарита Одинцова и заместитель руководителя Судебной администрации Жантемир Шакиев.

Выступая на заседании Совета председателей, Мергалиев поделился опытом Казахстана в сфере цифровизации правосудия. Он рассказал о внедрении экстерриториальной подсудности, онлайн-трансляциях судебных процессов, а также использовании технологий искусственного интеллекта в качестве цифровых помощников судей.

Было особо отмечено, что цифровизация – это не только внедрение новых IT-решений, а глубокая трансформация организации всей судебной деятельности.

Участники Совета обсудили практику признания и исполнения решений судов стран-участников СНГ, вопросы подготовки и повышения квалификации кадров на базе Российского университета правосудия имени В.Лебедева и План мероприятий по актуальным вопросам в области права и судопроизводства на 2027-2028 гг.

Ключевым решением форума стал переход председательства в Совете на 2027-2028 годы к Верховному Суду Казахстана на ротационной основе. Главы делегаций единогласно поддержали эту инициативу, а также проведение в этот период двух заседаний Совета в Астане в заочном и очном форматах.

Председатель ВС РК также принял участие в работе Пленума Экономического Суда СНГ (ЭС), где обсуждались изменения в Регламент ЭС и вопросы деятельности Экономического Суда.

В рамках форума Асламбек Мергалиев провел двусторонние встречи с председателями верховных судов России, Беларуси и Таджикистана, подтвердив готовность к дальнейшему конструктивному диалогу и укрепление профессиональных связей.

Экономический Суд – уставной орган СНГ, действующий в формате ad hoc для рассмотрения конкретных дел. В 2025 году председателем ЭС избран Герман Нурбаев (экс-судья ВС РК).

#СНГ #Верховный суд #председательство

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