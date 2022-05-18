Верховный суд потребовал пересмотреть дело осужденного на 7 лет замакима Актобе

Неожиданный поворот в деле скандально осужденного замакима Актобе. Спустя почти год после приговора Верховный суд вдруг решил, что экс-чиновника Жангельды Аубакирова осудили незаконно. Теперь резонансное дело о присвоении 90 миллионов тенге будут рассматривать по-новому. Об этом сообщил телеканал КТК, передает Kazpravda.kz.

Некрасивая история, в центре которой оказался бывший заместитель акима, обросла множеством деталей. В июне прошлого года экс-чиновника приговорили к семи годам колонии.

Обвинение утверждало, что Аубакиров в сговоре с руководителем отдела ЖКХ прикарманил бюджетные деньги, предназначенные для новогоднего украшения Актобе – ни много ни мало 90 миллионов.

Согласно материалам, вместо елок госслужащий прикупил себе дорогой внедорожник и зачем-то кожаное кресло.

Позже статью переквалифицировали на менее тяжкую. Это смягчило наказание до четырех лет ограничения свободы.

А теперь в Верховном суде решили, что экс-чиновник и вовсе осужден незаконно, и требуют пересмотреть дело, сообщил телеканал.

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