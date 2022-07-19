Верховный суд РК оправдал Сейтказы и Асета Матаевых

Верховный суд РК рассмотрел уголовное дело в отношении осужденных Сейтказы и Асета Матаевых по протесту Генерального прокурора, сообщает Kazpravda.kz.

"В протесте, поступившем в Верховный суд 24 июня текущего года, Генеральный прокурор просил отменить состоявшиеся по делу судебные акты ввиду неполноты судебного следствия по обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела, и направить уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение", – сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда Айдос Садвакасов.

Он отметил, что судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда в составе 7 судей, рассмотрев протест сегодня, 19 июля, отменила судебные акты.

"Производство по делу прекращено за отсутствием в деяниях Сейтказы и Асета Матаевых состава преступления. В соответствии со статьей 39 УПК за оправданными признано право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс. Протест удовлетворен частично", – добавил он.

Напомним, Сейтказы Матаев и его сын Асет, возглавлявшие информационное агентство "КазТАГ", были обвинены в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Отец и сын Матаевы в ходе судебного разбирательства вину не признали.