Фото: today.kz
Общество
Верховный суд РК оправдал Сейтказы и Асета Матаевых

Верховный суд РК рассмотрел уголовное дело в отношении осужденных Сейтказы и Асета Матаевых по протесту Генерального прокурора, сообщает Kazpravda.kz.

"В протесте, поступившем в Верховный суд 24 июня текущего года, Генеральный прокурор просил отменить состоявшиеся по делу судебные акты ввиду неполноты судебного следствия по обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела, и направить уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение", – сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда Айдос Садвакасов. 

Он отметил, что судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда в составе 7 судей, рассмотрев протест сегодня, 19 июля, отменила судебные акты.

"Производство по делу прекращено за отсутствием в деяниях Сейтказы и Асета Матаевых состава преступления. В соответствии со статьей 39 УПК за оправданными признано право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс. Протест удовлетворен частично", – добавил он. 

Напомним, Сейтказы Матаев и его сын Асет, возглавлявшие информационное агентство "КазТАГ", были обвинены в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Отец и сын Матаевы в ходе судебного разбирательства вину не признали.

Популярное

Все
Как решить "пастбищную" проблему Казахстана – интервью
Украли то, не знаем что
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июля
Ученые бьют тревогу по поводу ухудшения состояния лесов на Рудном Алтае
"Пьяная" дорожная разметка в Атырауской области рассмешила Казнет (видео)
Мировой океан нуждается в спасении, считают эксперты
В Восточном Казахстане санитарные службы изъяли десятки образцов продуктов, опасных для здоровья
К вопросу о регистрации политических партий
Что посеешь?
Здесь готовят инженеров
Время «сверить часы»
Европа снова горит из-за аномальной жары
Наши сильны в географии
Лучше пять раз повторить, чем один в воде ловить
Обнаружено и изъято
Жизнь без гражданства
Получи профессию бесплатно
Родители, будьте внимательны!
На несколько барымтачей меньше
В пользу государства
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Закон Республики Казахстан
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Евросоюз готов помочь Казахстану в возврате выведенных из страны активов
Сто секунд до катастрофы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Аким ВКО озвучил свою заработную плату
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда

Читайте также

Общество
13,5 миллиона тенге присвоила бухгалтер компании в Усть-Кам…
Общество
Как будут решать вопрос с сайгаками в Казахстане после крит…
Общество
Глава Минэкологии решил не идти в отпуск после критики Тока…
Политика , Общество
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментиро…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]