​Верим в наши возможности

Послание Главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана – ответ нашей страны на вызов мирового кризиса в экономической, политической и социальной сферах. Это подготовка казахстанского общества к значительным переменам в развитии отечественной экономики и социальной политики. Претворяемые реформы построены на основных стратегических концепциях, успешно реализуемых в жизнь. Это Стратегия «Казахстан-2050», общенациональная патриотическая идея «Мәңгілік Ел», программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» и План нации «100 конкретных шагов». Своевременность этих преобразований ни у кого не вызывает сомнения.

Настал тот переломный момент в жизни государства, когда каждый из нас должен вспомнить слова: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси себя, что ты можешь сделать для страны». Президент подчеркнул в своем Послании, что «нефтяных супердоходов сегодня нет». Развитие только за счет продажи за рубеж сырьевых ресурсов опасно с точки зрения формирования отрицательной зависимости от цен на полезные ископаемые. Тому доказательство – мировой экономический кризис. Государству и обществу необходимо реформировать экономику и усилить социальную помощь уязвимым слоям населения на фоне экономического спада, не допустить появления и развития внутриполитических конфликтов на религиозной и национальной основе. Настала пора объединить общие усилия в борьбе с кризисом.

Безусловно, за почти 25-летний период независимости республики благодаря мудрой политике Нурсултана Абишевича в стране были достигнуты значительные успехи в жизни каждой казахстанской семьи. Это стабильный заработок, свое­временная и индексируемая пенсия, стипендии и пособия, доступ к бесплатному образованию и медицине. Все это стало возможно благодаря последовательной реализации государственной политики на основе стратегических концепций, разработанных под руководством Лидера нации.

Коллектив Павлодарского государственного педагогического института поддерживает реформы Президента и вносит свой весомый вклад в подготовку лучших педагогических кадров. Мы внедряем в учебный процесс лучший мировой опыт педагогического образования в сотрудничестве с ведущими казахстанскими и зарубежными вузами. Наш институт готовит высококвалифицированных педагогов для работы в организациях дошкольного и среднего образования, развивает полиязычное образование в соответствии с перспективами развития общества и государства. В институте проводится системная работа по нравственному, духовному и патриотическому воспитанию студентов, формированию у них активной гражданской позиции, общественной активности и здорового образа жизни. И мы не намерены останавливаться в своем поступательном развитии.

В связи с грядущими изменениями на рынке труда преподавательский состав института принимает меры по расширению профессиональных компетенций и специальностей выпускников вуза. Они будут гибко подстраиваться под изменения реального сектора экономики. Мы заинтересованы в конкурентных выпускниках, приносящих реальную пользу своей стране. Активизация внутренних ресурсов за счет развития частного сектора и предпринимательства, культивирование духа высокой конкуренции во всех сферах жизни общества для поддержки талантливой и перспективной молодежи, лучших кадров для роста производительности и эффективности труда, четко выраженные в Послании, на наш взгляд, помогут и дальше способствовать росту благосостояния рядовых казахстанцев. Ведущие государства мира вкладывают много ресурсов в развитие науки и инноваций как основного катализатора промышленного роста. Лидер нации ориентирует нашу страну следовать этому примеру, идти по пути развития инновационной экономики.

Республике нужна диверсифицированная экономика, которая может эффективно противостоять последствиям мирового кризиса. Коллектив нашего института эффективно использует внешние источники финансирования научной деятельности за счет укрепления государственно-частного партнерства с региональными организация­ми и предприятиями, активно участвует в грантовом финансировании по линии Министерства образования и науки и других ведомств на конкурентной основе.

Президент Нурсултан Назарбаев большое внимание уделяет развитию образования и науки в стране: «Нам необходимо максимально развивать систему подготовки технических кадров. Техническое и профессиональное образование должно стать одним из основных направлений инвестиционной политики. …Необходимо развивать компетенции в сфере смарт-технологий, искусственного интеллекта, интеграции киберфизических систем, энергетики будущего, проектирования и инжиниринга. Это можно сделать только через построение эффективной научно-инновационной системы. Ее основой будут мощные исследовательские университеты и инновационные кластеры».

Профессорско-преподавательский состав института осознает, что достижение этих целей невозможно без подготовки умных и талантливых выпускников средних школ, способных в будущем вывести нашу экономику на лидерские позиции в мире. Для их качественного обучения в школе нам необходимо уже сегодня готовить педагогов новой генерации, свободно владеющих государст­венным, русским и английским языками, методиками и технологиями эффективного обучения учеников. Только так мы сможем вырастить и воспитать новое поколение казахстанцев, способное не только противостоять новым вызовам современности, но и позволить войти нашему государству в число самых развитых стран мира.

Экономика страны с каждым годом все больше нуждается в технических кадрах, поэтому в Послании Глава государства объявил, что с 2017 года будет дан старт новому проекту «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». Молодежь получит возможность получить рабочую специальность, реализовать свой потенциал на производстве и с уверенностью смотреть в будущее.

Послание четко определяет, что необходимость реформирования общества, ментальности людей ориентирует на конкретный вклад каждого человека в общее дело в соответствии с принципами Общества Всеобщего Труда, высокую социальную ответственность государственных, общественных и частных институтов.

Коллектив Павлодарского государственного педагогического института горячо поддерживает призыв Президента Нурсултана Назарбаева по преодолению последствий глобального кризиса в государстве и верит своему Лидеру, как верил все годы независимости страны!