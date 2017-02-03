​Верить и жить

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Взаимосвязь между физическим и психологическим здоровьем любого человека сомнению не подлежит, и тем более актуальна моральная помощь для людей с онкологическими заболеваниями. Ведь стоит только кому-то услышать подобный диагноз, как у него возникает ощущение, что жизнь закончилась. Бороться с депрессивным настроением онкологических пациентов призваны врачи с редкой специализацией – онкопсихологи.

В рамках Программы развития онкологической помощи в РК на 2012–2016 годы, инициированной Казахским научно-исследовательским институтом онкологии и радиологии (КазНИИОиР), в штат всех онкодиспансеров были введены психологи и социальные работники. За небольшой срок существования психологической службы ее преимущества стали очевидными: только за 2016 год по всей республике помощь оказана более чем 39 тыс. пациентов. Также делается серьезный акцент на оказание помощи всем лицам, вовлеченным в процесс лечения: родственникам, врачам, медсестрам.

По словам руководителя отдела психолого-социальной помощи КазНИИОиР Ильмиры Хусаиновой, обучение по специальности «онкопсихология» в Казахстане не ведется. За знаниями врачи вынуждены ездить в Россию, а потом, в свою очередь, делиться ими со своими коллегами на местах.

Не в болезни, а с болезнью

Основной девиз онкопсихологов в работе с больными таков: «Сколько бы ни прожил пациент, важно его настроение, самочувствие и качество жизни».

– Мы не только беседуем с ними по душам, но и оказываем информационную поддержку: рассказываем о болезни, о методах лечения подробно, объясняем, какие существуют виды опухолей, как проходят сеансы лучевой терапии и химиотерапии, что брать при поступлении в больницу. Преподносим все сведения в понятной форме. Тогда страх перед болезнью становится не таким острым, – рассказывает Ильмира Хусаинова. – У нас ведь как люди поступают: кучу «страшилок» в Интернете найдут и сами себя загоняют в угол. Также мы подробно останавливаемся на том, что происходит с внешностью во время лечения, как к этому правильно относиться. Если требуется, помогаем подобрать парик. Словом, стараемся сделать так, чтобы люди жили не в болезни, а с болезнью. Это разные вещи.

Один из самых любимых методов работы онкопсихологов – арт-терапия. Дети и взрослые с удовольствием посещают сеансы песочной терапии. Этот метод активизирует ресурсы самоисцеления человека и обеспечивает возможность для дальнейшего продвижения к психологическому здоровью. В пространстве песочницы о себе говорит все: какой выбран символ, в какой части он располагается, какая цветовая палитра подобрана. Столь увлекательное занятие переключает пациента в позитивное русло, очищает его мысли. Та же история происходит с рисованием картин по номерам, игрой в театре теней. Недавно врачи ввели новое направление – работу с керамикой.

– Мы всегда найдем чем порадовать больных, – продолжает Ильмира Хусаинова. – Был случай, когда несколько человек обратили внимание на серую стену соседнего здания. «У нас и так ужасный диагноз, еще и вид из окна удручает…» – пожаловались они. Конечно, перекрасить стену не получилось. Тогда мы решили заказать баннер с изображением пляжа, солнца и голубого неба. Как обрадовались пациенты! А одна женщина начала мечтать: «Здорово было бы, если бы по пляжу шел мужчина в соломенной шляпе и белых шортах!» Такие слова говорили о ее позитивном мышлении. Переделать баннер мы уже не могли, но взамен приобрели для нее картину по номерам с подобным изображением, и она сама нарисовала своего героя.

Родители некоторых заболевших детей иногда хотят сделать фотосессию. Это тоже один из методов арт-терапии, применяется он для того, чтобы поднять маленьким пациентам настроение. Им подбирают парики, делают маникюр, макияж. Работают профессиональные фотографы. Естественно, все это делается на волонтерских началах. Еще никто не отказывал врачам в их благородной просьбе.

Донести информацию

У онкопсихологов есть еще одна важная часть работы – это взаимодействие с конфликтными пациентами. Нередко встречаются люди импульсивные, недостаточно контролирующие себя, которые постоянно угрожают жалобами во все вышестоящие структуры. В беседе с такими пациентами важно постараться избегать всяческих обсуждений и споров, а просто выслушать их и перенаправить «энергию» в рациональное русло.

– Работая в детском отделении, мы часто сталкиваемся с завышенными требованиями родителей и неправильной оценкой рабочего режима в отделении, – поясняет Ильмира Рамазановна. – Например, мама пациента Саади постоянно делала замечания о качестве и ассортименте питания. Эти придирки влияли на настроение всего коллектива. Когда пришел психолог и задал вопрос: «Почему именно эта часть больничной жизни вас так сильно беспокоит?», мама ответила, что сама она работает поваром и для нее это очень важно. Тогда возникла идея с помощью благотворителей приобрести для отделения мультиварку и пароварку, чтобы у мам, находящихся в стационаре рядом со своими детьми, была возможность разнообразить рацион. Мама Саади была в восторге и с энтузиазмом принялась в тот же день готовить для всего отделения.

Нерешенные или решенные неконструктивно конфликты не только ухудшают психологический климат, но и подрывают доверие пациентов к лечащему врачу, чем могут свести на нет все усилия по лечению. Поэтому онкологи стали часто прибегать к помощи своих коллег-психологов.

– Иногда слышишь от родственников пациентов: «Вы нас не понимаете? Вы же не болеете раком…» или «Это вы, врачи, не досмотрели!», – говорит онкопсихолог. – Или такой случай: одна молодая пациентка с раком молочной железы во время беседы постоянно обвиняла врачей в непрофессионализме и цинизме. В ходе беседы, или, как мы говорим, «клинического интервью», мы выявили у нее повышенный уровень тревоги и чувства вины о запущенном заболевании. Ликбез на тему онконастороженности вызвал у нее такой интерес, что она решила обзвонить всех своих родственников и рассказать о государственной скрининговой программе по раннему выявлению злокачественных новообразований. В конце она резюмировала: «Теперь я выполнила свою миссию. Я донесла эту информацию до людей и спасла хоть кого-то!»

Призвание – людям помогать

Так кто же эти люди – те, кто принимает на себя чужую боль, кто каждый день сталкивается со стрессом, жалобами, подавленным настроением? Каков портрет современного онкопсихолога? Глядя на специалистов отдела психолого-социальной помощи КазНИИОиР, никак не догадаешься о том, насколько тяжелую работу они выполняют. Эти женщины очень улыбчивы, дружелюбны и спокойны. Среди них есть совсем молодые специалисты, недавние выпускницы Казахского женского педагогического института Айдана Садыкова и Наргиза Кулданова.

– На этой работе можно получить огромный опыт, – высказались девушки. – Старшие наставники относятся к нам с уважением, вниманием и теплом. В такой атмосфере просто приятно находиться, не говоря уже о том, какую пользу мы приносим людям. Да, тяжело. Но зато это общение напрямую, лицом к лицу, а не возня с бумагами. А уж когда мы видим результаты своей работы, вы не представляете, какое это счастье!

– Замечательные люди здесь работают, и это сказано не ради пафоса, – присоединилась к коллегам социальный работник Галия Рысбаева. – Не каждый человек выдержит здесь. Такое вот призвание – людям помогать. Оно заложено в каждом из нас, мы – филантропы. Онкобольные, узнав о диагнозе, как правило, теряются, не знают, куда бежать, впадают в панику. Тут мы и появляемся...

Онкопсихологи подчеркивают, что разговоры непосредственно о раке занимают у них немного времени. В основном они беседуют со своими подопечными на самые разные темы: о спорте, политике, экономике, вязании, искусстве и многом другом. Лежит один пациент в майке с изображением «Манчестер Юнайтед» – почему бы не поговорить с ним о футболе? Вспоминает другая пациентка об оставленных дома комнатных цветах – почему бы не обсудить с ней методы выращивания растений?

Вот так ненавязчиво и просыпается у человека желание бороться с болезнью, чтобы вернуться к любимому делу. Ведь даже на ручках, которыми пользуются онкопсихологи, написано: «Верить и жить»...