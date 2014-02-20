Политика
Верить официальной информации

Любому здравомыслящему человеку ясно, что ситуация на банковском рынке нашей страны остается стабильной. Нужно учитывать и то, что все три оклеветанных банка являются участниками Государственного фонда гарантирования депозитов. Все это мы стараемся доходчиво и убедительно объяснять нашим землякам, которые обращаются в ассоциацию за советом и консультацией. Но считаю, что те, кто намеренно сеет панику, непременно должны быть найдены, а их имена обнародованы. И хотя моральный ущерб подсчитать гораздо труднее, чем материальный, урон легковерным людям дезинформаторы нанесли существенный и должны понести наказание по заслугам.

Анис ИСТЕЛЮЕВ,
президент Ассоциации предпринимателей ЗКО

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