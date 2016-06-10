​Верить в себя, мечтать и созидать

В своем выступлении К. Кушербаев обозначил актуальные проблемы молодежи, важность решения социальных вопросов, от которых в прямой зависимости возможности реализации потенциала молодых людей. Особое внимание было уделено самозанятой молодежи, которая продолжает формироваться из выпускников школ, не продолживших учебу и не нашедших работу. Потеряв связь с государством, они ощущают себя невостребованными…

В то же время, по словам акима области, оказываемая со стороны государства поддержка не должна поощрять иждивенчество. В целом же для решения этой задачи требуются комплексные меры, которые в том числе скорректируют госпрограммы развития предпринимательства и создадут условия для вовлечения в бизнес широких слоев населения, включая тех, кто не располагает залоговым имуществом. И работа в этом направлении уже ведется. В регионе реализуется масштабный проект по поддержке микробизнеса и предоставлению грантов на открытие бизнеса.

Поднималась на встрече и актуальная тема земельной реформы, которая сегодня активно обсуждается в стране и регионе. Как отметил К. Кушербаев, желающие аргументированно полемизировать участвуют в обсуждениях, делается все возможное, чтобы каждый был услышан. Под пристальным вниманием оказались и вопросы благоустройства, организации досуга молодежи.

– Мы со своей стороны должны привнести новые формы и новое содержание в молодежную политику. У молодых людей и общественно-политических организаций могут быть разные мнения по отдельным вопросам, однако в том, что касается единства и стабильности, мы должны быть единодушны. Необходимо проводить активную работу и с сельской, и с городской молодежью, направляя учащихся и создавая условия для обучения неучащимся, помогая устроиться на работу или открыть свое дело, – подчеркнул аким области.