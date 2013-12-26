Экономика
Вернется ли «рыбный день»?

– Кадырбек Нагимович, каково состояние рыбного хозяйства в Казахстане на данный момент?

– Сегодня его основу составляет рыбохозяйственный фонд водоемов, в состав которого входят значительные акватории Каспийского и Аральского морей, озеро Балхаш, Бухтарминское, Капшагайское, Шардаринское водохранилища, Алакольская система озер и другие водоемы. Их биологические ресурсы являются возобновляемыми природными источниками и требуют постоянного и пристального внимания со стороны государства в целях сохранения и воспроизводства. В водоемах Казахстана обитает свыше 50 видов рыб, в том числе наиболее ценные – осетровые, в основном обитающие в Урало-Каспийском бассейне. В других регионах развитие в прошлом веке строительства гидроэлектростанций, орошаемого земледелия и интенсивный рост водозабора на нужды промышленности и коммунального хозяйства вызвали резкое ухудшение гидрологических режимов рыбохозяйственных водоемов, что отрицательно повлияло на естественное воспроизводство ценных промысловых видов рыб.

– Помнится, в прежние времена во всех точках общепита были так называемые «рыбные дни». Сейчас, вероятно, продукции для этого не хватает. Каким образом планируется исправлять ситуацию?

– В сложившихся условиях искусственное воспроизводство рыб становится наиболее эффективной мерой по их сохранению и увеличению. На сегодня в ведении Комитета рыбного хозяйства функционируют Атырауский и Урало-Атырауский осетровые рыбоводные заводы и 5 государственных казенных предприятий. Это пять РГКП: «Капшагайское нерестово-выростное хозяйство», «Камышлыбашский рыбопитомник», «Петропавловский рыбопитомник», «Майбалыкский рыбопитомник», «Казахская производственно-акклиматизационная станция».

– Как осуществляется управление развитием рыбного хозяйства?

– В Казахстане уполномоченным органом в сфере развития рыбного хозяйства является Министерство окружающей среды и водных ресурсов. Деятельность Комитета рыбного хозяйства сосредоточена на следующих основных направлениях: охрана рыбных ресурсов и других водных животных; устойчивое использование и регулирование рыболовства; искусственное воспроизводство рыбных ресурсов. Управление рыбным хозяйством осуществляется по бассейновому принципу. В состав Комитета рыбного хозяйства входит 8 бассейновых инспекций рыбного хозяйства. Кроме того, как отмечено выше, в ведении комитета функционирует 7 республиканских государственных казенных предприятий, в том числе 2 осетровых рыбоводных завода, 3 рыбопитомника, нерестово-выростное хозяйство и производственно-акклиматизационная станция. Данными предприятиями ежегодно выращивается и выпус­кается в незакрепленные рыбохозяйственные водоемы более 158 миллионов штук молоди ценных видов рыб (осетровые, сиговые, карповые и растительноядные – толстолобик, белый амур). На эти цели ежегодно из республиканского бюджета выделяется порядка 560 миллионов тенге для размещения в виде государственного заказа.

А государственная поддержка развития товарного рыбоводства и переработки рыбной продукции входят в компетенцию Минис­терства сельского хозяйства РК.

– Вопросы развития рыбного хозяйства включены в утверж­денную Указом Главы государства Концепцию по переходу к «зеленой» экономике. Какие действия предпринимаются в этом направлении?

– В рамках Плана мероприятий Правительства по реализации Концепции по переходу к «зеленой» экономике в 2014 году будет разработана Программа развития рыбного хозяйства до 2020 года. В ней будет предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсного потенциала рыбохозяйственных водоемов, повышение их продуктивности. В целом рыбное хозяйство в Казахстане является одним из ключевых факторов «зеленой» экономики и имеет важное значение в деле обеспечения экологически чистого, полноценно сбалансированного белкового питания населения. И конечно же, одним из секторов экономики, где имеются потенциальные резервы для роста производства. В условиях тенденции к сокращению численности отдельных промысловых объектов альтернативой является развитие товарного рыбоводства. Поэтому постепенная переориентация от рыболовства к товарному рыбоводству позволит снять промыс­ловый пресс с рыбных ресурсов естественных водоемов. В свою очередь товарное рыбоводство даст мультипликативный социально-экономический эффект. Так, рост деловой активности по развитию товарных рыбоводных хозяйств будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест преимущественно в сельской местности.

Таким образом, рыбное хозяйство имеет большое значение в деле обеспечения продовольственной безопасности, а также в решении социальных вопросов – в качестве источника доходов и обеспечения занятости сельского населения.

Сергей ОСАНОВ

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