​Вернисаж неограниченных возможностей

Изделия ручной работы – это всегда оригинально и уникально, а творения детей очаровывают еще своей искреннос­тью и непосредственностью. Чудесные поделки из всевозможных материалов в разных техниках, представленные на этой ярмарке, соз­дали ребята с ограниченными возможнос­тями – воспитанники пяти алматинских специальных школ-интернатов для детей с тяжелыми нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями развития, для слепых и слабовидящих ребят.

Посетители ярмарки, а их было предостаточно, с восторгом рассматривали мягкие игрушки, украшения и тапочки из войлока, хлебницы и фруктовницы из бисера, декоративные панно и подушки, бижутерию из ткани и бусин…

– Эти работы детки создавали на протяжении года с большим усердием и вдохновением, – отметила президент благотворительного фонда «Аяла», одного из организаторов мероприятия, Айдан Сулейменова. – Творческие умения, навыки и азы востребованных профессий они получают в стенах родного учреждения: в кружках детского творчества, столярных, слесарных и швейных мастерских, в кабинетах парикмахеров, которые наш фонд открывает в детских домах и школах-интернатах в нескольких городах Казахстана.

Занятия в таких мастерских развивают у особых детей во­ображение и фантазию, мелкую моторику рук, прививают им трудолюбие и усидчивость, подчеркивают педагоги.

Эту ярмарку вполне можно назвать традиционной: в Алматы она проводится второй раз и обе­щает расширить географию и количество своих участников. На ее площадке дети с особенными потребностями демонстрируют неограниченные возможности, дарят людям радость. А еще они участвуют в благотворительности: все собранные от продажи изделий средства будут направлены на нужды кружков детского творчест­ва учреждений-участников.

Ассортимент уникальных детских творений органично дополнили изделия ручной работы взрослых мастеров – в ярмарке также приняли участие Союз ремесленников Казах­стана, частные фонды «ДАРА» и «Азамат әлеуеті», общественные фонды «Балбұлақ – Родник» и «Жеті-Ағаш».