​Вернисаж неограниченных возможностей

Свежий выпуск
529
Марина МИХАЙЛОВА

Изделия ручной работы – это всегда оригинально и уникально, а творения детей очаровывают еще своей искреннос­тью и непосредственностью. Чудесные поделки из всевозможных материалов в разных техниках, представленные на этой ярмарке, соз­дали ребята с ограниченными возможнос­тями – воспитанники пяти алматинских специальных школ-интернатов для детей с тяжелыми нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями развития, для слепых и слабовидящих ребят.

Посетители ярмарки, а их было предостаточно, с восторгом рассматривали мягкие игрушки, украшения и тапочки из войлока, хлебницы и фруктовницы из бисера, декоративные панно и подушки, бижутерию из ткани и бусин…

– Эти работы детки создавали на протяжении года с большим усердием и вдохновением, – отметила президент благотворительного фонда «Аяла», одного из организаторов мероприятия, Айдан Сулейменова. – Творческие умения, навыки и азы востребованных профессий они получают в стенах родного учреждения: в кружках детского творчества, столярных, слесарных и швейных мастерских, в кабинетах парикмахеров, которые наш фонд открывает в детских домах и школах-интернатах в нескольких городах Казахстана.

Занятия в таких мастерских развивают у особых детей во­ображение и фантазию, мелкую моторику рук, прививают им трудолюбие и усидчивость, подчеркивают педагоги.

Эту ярмарку вполне можно назвать традиционной: в Алматы она проводится второй раз и обе­щает расширить географию и количество своих участников. На ее площадке дети с особенными потребностями демонстрируют неограниченные возможности, дарят людям радость. А еще они участвуют в благотворительности: все собранные от продажи изделий средства будут направлены на нужды кружков детского творчест­ва учреждений-участников.

Ассортимент уникальных детских творений органично дополнили изделия ручной работы взрослых мастеров – в ярмарке также приняли участие Союз ремесленников Казах­стана, частные фонды «ДАРА» и «Азамат әлеуеті», общественные фонды «Балбұлақ – Родник» и «Жеті-Ағаш». 

Популярное

Все
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
Лжесотрудницу банка задержали полицейские Жетысу
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
Образцовый порядок навели в своем городе жители Мамлютки
Акция «Таза бейсенбі» призвана сформировать новое экологическое мышление
Сотрудничество, диалог, мир и национальные интересы
Закон принят: жилье станет доступнее!
Скляр побеседовал с вице-президентом Hyundai Motor Group
Пострадавшие от наводнения жители Петропавловска обживают новый микрорайон «Бiрлiк»
Неопознанные объекты в ночном небе Алматы обсуждает Казнет
В акимате определились с названием для нового района Астаны
В Атырау экоэкспертами становятся... фламинго
Поэт от науки
Казахстан – Республика Корея: друзья и стратегические партнеры
Снимают не сглаз, а ответственность
Привлекаем все больше гостей
Соглашение ОПЕК+: Казахстан снова перевыполнил план по добыче нефти
Работать на опережение
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Массовые нарушения выявлены в системе образования
Кого винить, если у поварихи маникюр, а школьная посуда – в трещинах?
В Петропавловске мать с тремя детьми получила ключи от нового дома
На премьер-министра Дании напали в Копенгагене
Интерес инвесторов к разведке металлов растет
Читать книги, учить стихи, ходить в кино…
Германия ввела контроль на границе на время чемпионата Европы по футболу
Онкологические организации получили свыше 30 млрд тенге необоснованной прибыли – Минздрав
Укреплять инклюзивность на госслужбе
Roland Garros: Швёнтек – самая молодая четырехкратная чемпионка турнира
«Билеты на поезд не достать даже за месяц до поездки» – сенатор о проблемах жителей ЗКО
Госзакупки на 3,7 млрд тенге отменены в области Улытау
Осуждены организаторы фиктивных детских садов
За последние пять лет – ни одного преступления
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

В Атырау экоэкспертами становятся... фламинго
Выбираем имя малышу
В Алматы стартовал 26-й юношеский чемпионат Азии по шахматам
В Усть-Каменогорске представили научное наследие Алтая Аман…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]