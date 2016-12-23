​Вернисаж ремесленников юга

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Более 40 ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства представили на суд зрителей и покупателей свои изделия. Умельцы юга славятся поделками из текстиля, дерева. Большой интерес у покупателей вызвали изящные маленькие игрушки из бисера. Мастерицы продемонстрировали последние веяния в искусстве флористики. Горожане увидели работы как знакомых мастеров, так и новых участников.

Среди тех, кто впервые на ярмарке, – Айжамал Отарбаева. Молодая женщина последние 4 года занимается шитьем. И если раньше специализировалась на одеж­де, то сейчас переключилась на казахские национальные сувениры. Они пользуются хорошим спросом и у местных жителей, и у туристов. Құрақ, қоржын, головные уборы охотно покупают в качестве сувениров и подарков. Айжамал уже подумывает о том, чтобы взять помощников, увеличить объемы производства.

Именно на это рассчитывают и в Палате предпринимателей Южно-Казах­станской области. Организуя очередную ярмарку ремесленников, руководство палаты хотело привлечь внимание горожан к продукции hand-made. Лучшие ремесленники были награждены грамотами и подарками. Аскар Абубакиров, руководитель Палаты предпринимателей, считает, что такие ярмарки приобретают особую актуальность накануне праздников, ведь здесь можно купить новогодние подарки ручной работы, авторских кукол, украшения и массу аксессуаров для дома.

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